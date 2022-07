Danilo laat in vergelijking met Slot onvrede blijken over Ten Hag

Vrijdag, 8 juli 2022 om 18:33 • Wessel Antes

Danilo Pereira voelt zich al helemaal thuis in Rotterdam na zijn overstap van Ajax naar Feyenoord. In gesprek met ESPN wordt de Braziliaanse spits gevraagd naar de verschillen tussen Arne Slot en Erik ten Hag. De 23-jarige aanvaller heeft een goudeerlijk antwoord klaar op deze vraag.

“Ik denk dat ze van elkaar verschillen. Elke trainer heeft zijn eigen manier van coachen, maar ik heb een betere klik met Arne. Het is een ander soort trainer. Met Ron Jans kon ik het in mijn tijd bij FC Twente ook goed vinden”, aldus Danilo. De spits mocht in het afgelopen seizoen onder Ten Hag slechts 272 minuten spelen voor Ajax in de Eredivisie. Daarin scoorde hij twee goals. Ook gaf de Braziliaan een assist.

?? Danilo over de verschillen tussen Arne Slot en Erik ten Hag:



"Met Arne Slot heb ik een betere klik." pic.twitter.com/Pb2ydGnVvt — ESPN NL (@ESPNnl) July 8, 2022

Ten Hag ging niet vaak de diepte in tijdens gesprekken met de spits. Iets dat Slot wel doet. "Ik heb Arne nu veel beter leren kennen. We zitten zo nu en dan samen om te kijken wat ik kan verbeteren. Daarin zit ook een verschil tussen Ten Hag en Slot. Ik wil elke dag een betere speler worden." Danilo kwam in 2017 voor twee miljoen euro over van Santos FC. Een transfersom die de Amsterdammers niet meer terug gaan zien na zijn transfervrije vertrek.

Danilo maakte sinds zijn komst naar Nederland vooral indruk op huurbasis bij FC Twente. Hij kwam 33 Eredivisie-wedstrijden in actie voor de Tukkers, waarin hij 17 doelpunten maakte en 5 assists gaf. Ook in het beloftenelftal van Ajax noteerde Danilo uitstekende cijfers. In 51 wedstrijden voor Jong Ajax was hij maar liefst 31 keer trefzeker. Verder gaf hij zes assists. Danilo is momenteel de eerste keuze voor Slot in de spits, al wil Feyenoord zich nog versterken op die positie.