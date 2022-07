Arne Slot geeft Feyenoord-fans nieuwe hoop op aanvallende versterking

Vrijdag, 8 juli 2022 om 17:33 • Wessel Antes

Arne Slot heeft zich uitgesproken over de eventuele rentree van Cyriel Dessers bij Feyenoord. Tijdens de mediamiddag in Oostenrijk sprak Slot over de huidige situatie omtrent de spits. Dessers gaf donderdag al aan nog steeds contact te hebben met de hoofdtrainer van Feyenoord. In gesprek met ESPN benadrukt Slot de veranderde situatie. Dessers ligt nog tot medio 2024 vast bij KRC Genk.

Slot onderschrijft het goede contact met de goaltjesdief. ''Dat gaat dan vooral over hoe het nu met hem gaat en of er al wat concrete dingen rond hem spelen. Het is natuurlijk geen geheim dat we inmiddels andere financiële mogelijkheden hebben dan we hadden op het moment dat we die keuze rondom hem moesten maken.'' Daarmee doelt de trainer op het vrijgekomen transferbudget na het vertrek van Tyrell Malacia en Luis Sinisterra naar Engeland.

Een terugkeer van de Nigeriaans international sluit de trainer zeker niet uit. ''We zijn altijd op zoek naar goede spelers en jongens die zichzelf al hebben bewezen in De Kuip hebben een extra voordeel. Wel moeten we heel goed en kritisch kijken naar hoe we ons geld verdelen over de verschillende posities. Er zijn natuurlijk ook clubs die nu denken: 'Feyenoord heeft nu zo veel geld, die kunnen vast wel meer betalen'.''

In de spitspositie heeft Feyenoord na het vertrek van Bryan Linssen (Urawa Reds) en Cyriel Dessers (Terug naar KRC Genk) kunnen toeslaan met de transfervrije komst van Danilo Pereira van Ajax. Hij is momenteel de eerste keus voor Arne Slot. Daarna kan Slot een beroep doen op Bozeník en de van NAC Breda teruggekeerde Naoufal Bannis. Feyenoord hoopt de komende weken nog zeven spelers aan te trekken en wil zich ook in de voorhoede nog flink versterken. De naam van Wilfried Gnonto van FC Zürich zingt al weken rond in Rotterdam.