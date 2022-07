Vitesse wil overbodige middenvelder huren van PSV

Vrijdag, 8 juli 2022 om 16:46 • Wessel Antes

De kans is groot dat Richard Ledezma dit seizoen voor Vitesse speelt. Dat meldt de Gelderlander vrijdagmiddag. Bij PSV is Ledezma vanwege de komst van Guus Til en Xavi Simons overbodig geworden. De Amerikaan mag daardoor op huurbasis vertrekken uit Eindhoven. Vitesse is in de markt voor de 21-jarige middenvelder.

Wel zouden er andere kapers op de kust zijn volgens de Gelderse krant. Ook vanuit Duitsland is er interesse. Daarnaast zijn er meerdere Nederlandse teams die naar Ledezma hebben geïnformeerd. De middenvelder zou echter een goed gevoel hebben bij Vitesse. Ledezma speelt het liefst in een offensieve rol, maar kan ook als de verdedigende man op het middenveld uit de voeten.

PSV vindt het vooral belangrijk dat Ledezma minuten gaat maken op het hoogste. Alleen op die manier kan de club beoordelen of de Amerikaan toekomst heeft in het eerste elftal van PSV. Clubs met interesse kunnen zich melden met een plan voor hem. In Eindhoven ligt Ledezma nog vast tot medio 2024.

Ledezma speelt sinds januari 2019 voor PSV. Hij kwam over vanuit de Amerikaanse Zions Bank Real Academy. Sindsdien speelde Ledezma twaalf wedstrijden in de hoofdmacht van PSV, waarin hij een keer scoorde en een assist gaf. In zijn optredens voor Jong PSV maakte Ledezma meer indruk. De middenvelder speelde 41 officiële wedstrijden in het beloftenelftal, waarin hij 7 keer scoorde en 6 assists gaf.