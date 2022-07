Lichtpuntje Heracles vertrekt voor miljoenenbedrag naar LaLiga

Vrijdag, 8 juli 2022 om 16:13 • Wessel Antes • Laatste update: 16:18

Luca de La Torre komt de komende vier seizoenen uit voor Celta de Vigo. De 24-jarige Amerikaan tekent een contract tot medio 2026 in Spanje. Heracles ontvangt volgens het Spaanse Marca zo’n twee miljoen euro voor de La Torre. Als speler van Heracles groeide de middenvelder uit tot international bij de Verenigde Staten.

De La Torre was misschien wel het enige lichtpuntje in Almelo gedurende het afgelopen seizoen. De middenvelder werd in de media meermaals uitgelicht vanwege zijn geweldige dribbels en uitstekende speloverzicht. De la Torre speelde in totaal 64 officiële wedstrijden voor Heracles, waarin hij 2 keer scoorde en 3 assists gaf. Nu vertrekt hij naar Spanje. De la Torre is vanwege zijn vader in het bezit van een Spaans paspoort.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Heracles nam De la Torre in augustus 2020 transfervrij over van Fulham FC. Daar speelde de middenvelder al veertien wedstrijden in de hoofdmacht voor hij naar Almelo kwam. De Amerikaan was vorige maand tegenover ESPN erg positief over zijn tijd in Nederland. “Het was echt een geweldige zet voor mij. Ik heb veel minuten gespeeld in een hele goede competitie en ik heb mezelf weer op de kaart gezet voor de nationale ploeg, en dat was het hele punt van het maken van die stap in mijn carrière.”

Met het oog op het WK in november was het voor De la Torre noodzakelijk om nu een stap te maken naar een andere club. Bij Heracles zou hij na de degradatie terecht zijn gekomen in de Keuken Kampioen Divisie. Toch is dat geen beslissende factor geweest voor de middenvelder, die sowieso al wilde vertrekken. “Er is altijd een overeenkomst geweest tussen mij en de club dat ik deze zomer zou vertrekken, met nog één contractjaar te gaan”, gaf De la Torre in juni aan.