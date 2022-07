De Telegraaf: Ajax neemt ‘(klein) risico’ met ophanden zijnde transfer

Vrijdag, 8 juli 2022

Ajax heeft het papierwerk voor de komst van Owen Wijndal nog altijd niet rond, zo meldt Mike Verweij van De Telegraaf. De Amsterdammers hebben een mondeling akkoord met AZ over de overname van de 22-jarige linksback, die voor zijn gelimiteerde transfersom van tien miljoen euro over zal komen. AZ heeft besloten Wijndal vrijdagmiddag 'gewoon' mee te nemen naar zijn trainingskamp in Griekenland, omdat de transfer nog altijd niet rond is.

Wijndal bereikte ruim een week geleden al overeenstemming over een vijfjarig contract in de Johan Cruijff ArenA, maar kan nog altijd niet aansluiten bij de selectie van Alfred Schreuder. Hoewel de afronding van een dergelijke transfer volgens Verweij 'normaal gesproken een abc'je' is, heeft de juridische afdeling de overname dus nog altijd niet rond.

AZ speelt zaterdag een oefenwedstrijd tegen Olympiakos en kan daarin dus mogelijk nog gebruikmaken van de diensten van Wijndal. De linkervleugelverdediger is nog niet medisch gekeurd in Amsterdam en dus bestaat 'een (klein) risico' dat de elfvoudig Oranje-international zich daarvoor met een blessure zal melden. De Telegraaf verwacht echter niet dat de transfer nog in gevaar komt.

Pascal Jansen weet dat het afscheid van zijn aanvoerder nabij is. "Hij heeft hier een fantastische ontwikkeling doorgemaakt, tot het Nederlands elftal aan toe", aldus de trainer van AZ tegenover Voetbal International. "Dan is het niet vreemd dat Owen richting een andere stap is gaan bewegen. Ik merk niks aan hem op ons trainingskamp. Owen is een jongen van goud, een AZ'er in hart en nieren. Een op en top professional ook. Hij traint als een malle en is net zo hongerig als hij altijd is geweest. Ik zie binnen en buiten het veld geen enkele gedragsverandering."