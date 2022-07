Bergwijn spreekt zich uit over pikant debuut bij Ajax tegen oude club PSV

Vrijdag, 8 juli 2022 om 15:24 • Wessel Antes • Laatste update: 16:14

Steven Bergwijn heeft zijn eerste interview als Ajacied erop zitten. Vrijdag tekende Bergwijn een contract tot medio 2027. De transfer leverde Tottenham Hotspur 31,5 miljoen euro op en daarmee is Bergwijn de duurste aankoop ooit voor Ajax. Tegenover Ajax TV spreekt Bergwijn zich uit over zijn mogelijke debuut, uitgerekend tegen zijn oude club PSV.

“Hoe ik die wedstrijd zie? Als iedere andere wedstrijd. Ik heb daar lang gespeeld, maar ben nu hier en speel voor Ajax. We gaan er vol op.” De wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal wordt op zaterdag 30 juli om 20.00 gespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Bergwijn speelde in totaal 149 wedstrijden in de hoofdmacht van PSV. Daarin maakte de aanvaller 31 doelpunten en gaf hij 41 assists.

Voor zijn tijd bij PSV speelde Bergwijn in de jeugdopleiding van Ajax. De 24-jarige aanvaller zegt in het interview dat hij flink wat geduld moest hebben voor deze terugkeer naar Ajax. “Het heeft lang gespeeld, zeker wel anderhalf jaar. Toen ik bij Tottenham iets minder speelde, klopte Ajax een paar keer aan de deur. Het gebeurde telkens net niet, maar nu wel.” Daar is de rechtspoot erg blij mee. “Je wilt gewoon spelen en Ajax is een club die het altijd goed doet in de Champions League. Dat is een stap vooruit.”

Bergwijn sprak met bondscoach Louis van Gaal over zijn toekomst. “We hebben zeker gesprekken gehad. Uiteindelijk bepaal ik het zelf, maar hij heeft met me gesproken en zei dat het een goede stap is. Hij was heel blij om het nieuws te horen.” Daarnaast sprak hij met Alfred Schreuder, de nieuwe hoofdtrainer van Ajax. “Ik heb meerdere keren met de trainer gesproken, ook bij mij thuis. Ik kreeg een goed gevoel. Dat gaf de doorslag. Hij gaf me het gevoel dat ik belangrijk kon zijn.”