34-voudig Engels international Jack Wilshere (30) stopt met profvoetbal

Vrijdag, 8 juli 2022 om 14:32 • Wessel Antes • Laatste update: 14:42

Jack Wilshere heeft op dertigjarige leeftijd besloten te stoppen met profvoetbal. Via social media laat de Engelse middenvelder weten niet meer op zoek te gaan naar een nieuwe club. In het afgelopen seizoen stond Wilshere onder contract bij Aarhus GF in Denemarken. Ooit was Wilshere het grootste talent van Arsenal, later kampte hij met vele blessures.

In zijn afscheidsboodschap begint Wilshere met het benoemen van een aantal hoogtepunten. “Het is een ongelooflijke reis geweest met talloze prachtige momenten. Ik voel me bevoorrecht om deze dingen te hebben meegemaakt. Ik was ooit een klein, voetballend jochie in de tuin. Ik werd aanvoerder van Arsenal en heb mijn land vertegenwoordigd op een WK. Mijn droom is uitgekomen.”

I’ve lived my dream. Thank you all ?? pic.twitter.com/rB5gnyyUlK — Jack Wilshere (@JackWilshere) July 8, 2022

Toch komt de Engelsman ook in dit bericht niet onder de vele blessures uit. “Om eerlijk te zijn is het moeilijk geweest om te accepteren dat mijn carrière de afgelopen tijd uit mijn handen is geglipt om redenen die buiten mijn macht lagen. Ik heb altijd het hoogste nagestreefd. Als ik eerlijk ben, had ik me niet voorgesteld dat ik nu in deze positie zou verkeren. Toch denk ik, nadat ik erop heb gereflecteerd met mijn dierbaren, dat dit het juiste moment is om te stoppen. Ondanks de zware momenten kijk ik met veel trots terug op mijn carrière en op wat ik heb bereikt.”

Volgens Engelse media wordt Wilshere trainer van Arsenal Onder-18. De laatste maanden sprak hij in de media vaker de ambitie uit trainer te willen worden. Als speler van Arsenal kwam Wilshere in tien jaar tijd tot 197 officiële wedstrijden. In september 2008 werd hij de jongste debutant ooit bij de club. Hij kwam als invaller in de ploeg voor Robin van Persie.