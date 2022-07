Sadio Mané ‘riskeerde’ eigen leven tijdens afgelopen Afrika Cup

Vrijdag, 8 juli 2022 om 14:02 • Wessel Antes

Sadio Mané heeft naar eigen zeggen zijn leven geriskeerd tijdens de afgelopen editie van de Afrika Cup. In de achtste finale tegen Kaapverdië (2-0 winst) liep de kersverse aanvaller van Bayern München een hersenschudding op. Eigenlijk kon de Senegalees daar niet mee spelen, maar dat kon hij niet verteren. Daarom liet Mané een bijzonder contract opstellen.

Dat onthult Mané in gesprek met Pro Direct Soccer France. “Ik heb daar nooit iemand over verteld. Liverpool stelde een protocol op en onze teamarts van Senegal moest zich daaraan houden. Ik moest minimaal vijf dagen volledige rust nemen. Toen ik dit hoorde, heb ik direct de bondscoach gebeld en gezegd dat ik toch wilde spelen.” De bondscoach wilde echter niet verantwoordelijk zijn voor de gezondheidsrisico's en daarom zocht Mané naar een oplossing.

“Toen heb ik de voorzitter van de bond gebeld en een spoedoverleg aangevraagd. Ik moest en zou spelen, dus heb ik hem aangeboden om een contract te tekenen, waarin ik verklaarde dat ik er zelf volledig voor verantwoordelijk zou zijn als het misging. Ik zette daarmee mijn leven op het spel”, aldus de 30-jarige aanvaller. Uiteindelijk werd het contract niet ondertekend. De teamdokter vond het een beter idee om op de wedstrijddag een nieuwe hersenscan te doen. Daaruit bleek dat Mané toch kon spelen.

De kwartfinale tegen Equatoriaal Guinea werd met 3-1 gewonnen. Mané had een belangrijk aandeel met zowel een goal als een assist. Hij kon de wedstrijd ook gewoon uitspelen en ondervond weinig last. Mané won de Afrika Cup met Senegal door in de finale Egypte te verslaan na penalty’s. Tegen het land van zijn goede vriend Mohamed Salah schoot uitgerekend Mané de winnende strafschop binnen.