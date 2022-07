Chelsea-flop over mentale gezondheid: ‘Nog nooit zo diep gezeten’

Vrijdag, 8 juli 2022 om 12:54 • Wessel Antes • Laatste update: 12:57

Danny Drinkwater heeft in een interview met Sky Sports zijn mentale problemen van de afgelopen jaren naar buiten gebracht. De Engelse middenvelder had in 2016 een belangrijke rol in het kampioenschap van Leicester City en dwong later een megatransfer van 37 miljoen naar Chelsea af. Daarna belandde Drinkwater in een zwart gat.

Inmiddels is Drinkwater transfervrij en blij dat de periode bij Chelsea erop zit. De 32-jarige middenvelder hoopt een mooie club te vinden om zijn carrière op een goede manier te beëindigen. Hij houdt geen warme gevoelens over aan de club uit Londen. “Ik ben opgelucht, want het was duidelijk een situatie die niet goed was voor mij en de club. De manier waarop het is gegaan en hoe ik ben behandeld, maakt me boos. Maar ik ben niet verbitterd. Het heeft lang genoeg geduurd."

Drinkwater baalt ervan dat er vijf jaar uit zijn carrière zijn weggegooid. Bij Chelsea speelde hij nauwelijks. "Dat is frustrerend, honderd procent. Ik kan mezelf wel voor m'n kop slaan." Toch is hij van mening dat de schuld niet bij hemzelf ligt. Drinkwater geeft aan dat dat hij worstelde met zijn geestelijke gezondheid. “Uiteindelijk vond ik het wel prima om niet te spelen. Ik heb nog nooit zo diep gezeten. ”

Drinkwater speelde maar 23 officiële wedstrijden voor Chelsea. In vijf jaar bij de club werd hij vier keer uitgeleend. Bij Burnley, Aston Villa en Kasimpasa kwam hij echter ook niet vaak aan spelen toe. In het afgelopen seizoen speelde hij voor Reading in de Championship. In 34 officiële wedstrijden scoorde Drinkwater 1 keer. Daarnaast gaf hij een assist.