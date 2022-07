Definitief oordeel: Blatter en Platini niet schuldig aan miljoenenfraude

Vrijdag, 8 juli 2022 om 12:16 • Kevin van Buuren • Laatste update: 13:08

Sepp Blatter en Michel Platini zijn beiden vrijgesproken van corruptie. De voormalige FIFA-voorzitter en UEFA-preses moesten voor een Zwitserse rechtbank verschijnen voor onder meer een onrechtmatige betaling die Blatter in 2015 deed aan Platini. Die rechtbank heeft echter geen hard bewijs kunnen vinden voor de onwettigheid van die transactie. Het Openbaar Ministerie eiste in juni nog 20 maanden celstraf voor het duo.

“Ik ben blij dat er na zeven maanden leugens en manipulatie gerechtigheid is”, reageerde Platini op de uitspraak. “De waarheid is aan het licht gekomen. Mijn gevecht is altijd tegen onrecht geweest en ik heb nu de eerste wedstrijd gewonnen.” De FIFA schorste de voormalig UEFA-president samen met Blatter in 2015 voor zes jaar vanwege onder meer een dubieuze transactie: Blatter betaalde namens de wereldvoetbalbond 1,8 miljoen euro aan Platini. De Fransman ontving dit bedrag begin 2011 voor werkzaamheden die hij tussen 1999 en 2002 zou hebben uitgevoerd.

Daarnaast spande het OM in Zwitserland een officiële zaak aan tegen de twee. “Blatter en Platini hebben de FIFA opgelicht. Ze handelden uit puur egoïstische en financiële motieven”, luidde het pleidooi van de aanklager die 20 maanden celstraf eiste. Maar van die aantijging zijn de twee nu vrijgesproken. “Om van een voetballegende te gaan naar duivel viel mij erg zwaar, vooral omdat het op een totaal oneerlijke manier gebeurde.” Blatter toonde zich voor het proces strijdvaardig. “Ik ben niet alleen opgewekt, ik ben ervan bewust dat ik niets strafbaars heb gedaan.”

Tegenover de rechtbank verklaarde Blatter dat hij Platini in 1998 vroeg zijn adviseur te worden, weet de BBC. De Fransman wilde ‘zo’n één miljoen euro per jaar’ hiervoor, dat kon de FIFA zich niet veroorloven, zei Blatter. De twee kwamen tot ‘een herenakkoord’ van iets meer dan 300.000 euro per jaar, waarop zij de hand schudden. “Het was een akkoord tussen twee sportmannen, daar vond ik niks mis mee”, zei Blatter. Platini vulde de Zwitser aan. “Ik vertrouwde de preses en wist dat hij me ooit zou betalen.”