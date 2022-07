Familie Nouri roept vijf jaar na dato Abdelhak Nouri Foundation in het leven

Vrijdag, 8 juli 2022 om 11:48 • Tom Rofekamp

De familie van Abdelhak Nouri heeft exact vijf jaar na de hartstilstand van de oud-middenvelder de Abdelhak Nouri Foundation opgericht. De stichting wil in het eerste jaar het aantal van 34 AED's (defibrillators) plaatsen op (sport)locaties, naar het voormalige rugnummer van Appie. De bekendmaking van de Abdelhak Nouri Foundation gebeurde via het Instagram-kanaal van de 25-jarige oud-Ajacied, waar voor het eerst in meer dan vijf jaar iets werd geplaatst.

"Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat Ajax-speler Abdelhak Nouri tijdens een oefenwedstrijd door een hartstilstand in elkaar zakte", begint de caption op Instagram. "Abdelhak, een jongen die op dat moment aan het begin van zijn carrière stond. Hij had oog voor de ander, zorgde dat niemand zich buitengesloten voelde en bracht verbinding. In lijn met zijn gedachtegoed gaat vandaag de Abdelhak Nouri Foundation officieel van start. Het doel van de Nouri Foundation is om mensen en voornamelijk jongeren die aan de zijlijn staan door welke beperking dan ook mee te laten doen in een veilige omgeving."

Op 8 juli 2017 speelde Ajax een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen in het Oostenrijkse Zillertal, ter voorbereiding op het seizoen 2017/18. Met nog iets minder dan twintig minuten op de klok zakte Nouri plots ineen vanwege een hartstilstand. De medische afdeling van de Amsterdammers kwam snel ter plaatse, maar kon niet snel genoeg ingrijpen om ernstige, blijvende hersenschade te voorkomen. Ajax aanvaardde daar medio 2018 de aansprakelijkheid voor. Begin 2022 kwam de club een schadevergoeding van minimaal 7,85 miljoen euro overeen met de familie Nouri.

De familie wil met het plaatsen van de AED's rampscenario's zoals bij Appie voorkomen. "Je kunt er een leven mee redden", zegt Abderrahim, zijn oudste broer tegen het Algemeen Dagblad "Kijk maar naar Christian Eriksen vorig jaar (de Deen zakte tijdens afgelopen EK ineen tijdens de openingswedstrijd, red.). Iedereen kon zien hoe belangrijk snelle reanimatie en inzet van een AED is." Naast het plaatsen van de hartkastjes zal de stichting ook cursussen verzorgen om sportbegeleiders te instrueren over het gebruik van AED's.