Pedri treedt in voetsporen van Barça-legende met nieuw rugnummer

Vrijdag, 8 juli 2022 om 11:00 • Tom Rofekamp

Pedri gaat vanaf komend seizoen het rugnummer 8 dragen bij Barcelona. De Catalanen maken op grootse wijze bekend op Twitter dat hun negentienjarige groeibriljant in de voetsporen treedt van clubicoon Andrés Iniesta, die van 2007 tot 2018 met hetzelfde nummer op zijn tricot speelde. Dani Alves was de laatste die het nummer 8 achterop zijn shirt droeg.

Iniesta debuteerde voor Barcelona met het rugnummer 34 in de jaargang 2002/03. Het seizoen daarop werd dat 24, wat enige tijd ongewijzigd bleef. Vanaf het seizoen 2007/08 prijkte het iconische nummer achterop het shirt van Iniesta tot aan zijn exit in 2018. Toen Pedri in de zomer van 2020 voor het eerst bij Barcelona aansloot kreeg hij het nummer 16 toegewezen, dat vanaf komende jaargang 'gehalveerd' wordt. Dat kan omdat Alves geen contractverlenging werd aangeboden en dus de club moest verlaten.

A new era begins. Pedri 8??. pic.twitter.com/omb0yqDiUi — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 8, 2022

De vergelijkingen met Iniesta begonnen al snel na Pedri's entree in het Camp Nou. Het wonderkind

debuteerde al op achttienjarige leeftijd in het Spaanse nationale team en werd bovendien de jongste speler ooit die la Roja vertegenwoordigde op een Europees eindtoernooi. Ondanks dat Pedri het merendeel van afgelopen seizoen miste vanwege blessureleed, groeide hij toch uit tot een-na-jongste speler die vijftig duels speelde voor Barcelona. Ook won hij de Golden Boy-editie van 2021.

De Catalanen dichten Pedri op de clubwebsite 'een vitale rol in de toekomst voor zowel club als land' toe. De teller bij Barcelona staat momenteel op 73 wedstrijden, waarin hij 8 keer scoorde en 7 keer aangever was. Voor het nationale team kwam Pedri vooralsnog tot 12 interlands, zonder doelpunt of assist. Het toptalent ligt nog tot medio 2026 vast in Camp Nou en heeft een astronomische ontsnappingsclausule van 1 miljard euro in zijn contract staan.