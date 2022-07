Een van de langste Engelse schorsingen óóit: ‘Homofobie moet gestraft worden'

Vrijdag, 8 juli 2022 om 11:06 • Kevin van Buuren • Laatste update: 11:14

Marcus Bignot is door de Engelse voetbalbond (FA) voor zeven wedstrijden geschorst vanwege een homofobe opmerking, zo meldt de bond middels een officieel statement. De voormalig assistent-coach van Birmingham City Women maakte die opmerking tegen Tottenham Hotspur-trainster Rehanne Skinner, tijdens een onderlinge competitiewedstrijd in februari. Birmingham City bracht donderdag in een officieel statement naar buiten dat Bignot om die reden niet langer werkzaam is bij de club.

Tijdens de thuiswedstrijd tegen Tottenham (0-2 verlies) liepen de gemoederen tussen Bignot en Skinner hoog op. ”Fuck off Marcus, you’re a prick and always have been”, riep de Tottenham-trainster in de zeventiende minuut. Naar verluidt reageerde de 47-jarige Bignot ongepast. “Maybe if you had a little bit of prick in you and your life, then maybe you’d be better for it and at your job.” Het woord ‘prick’ kan hier vrij vertaald worden naar het Nederlandse ‘lul’. Later werd de coach van Birmingham Women aangeklaagd wegens ‘ongepast en/of beledigend taalgebruik’ van homofobe aard.

Tijdens een tweedaagse hoorzitting in mei ontkende Bignot de aantijgingen. Hij beweerde ‘niet te weten’ van Skinners seksuele oriëntatie. Dat werd openlijk betwijfeld, omdat de partner van Skinner een speelster van Birmingham was in de tijd dat Bignot daar coachte. De bond bevond de coach na onderzoek daarom schuldig aan een ‘zware overtreding’. “Zijn taalgebruik bevatte een referentie, uitdrukkelijk of impliciet, naar seksuele oriëntatie”, luidde de verklaring van de commissie over zijn straf: zeven wedstrijden schorsing. Het betreft een van de langste schorsingen in de geschiedenis van de Women Super League, de hoogste vrouwendivisie in Engeland.

De FA benadrukte het belang van de straf voor de trainer. “Het is belangrijk dat homofobe opmerkingen streng gestraft worden", aldus de bond. Bignot, eveneens werkzaam bij Engeland Onder 19, nam in april al een stap terug uit die functie, gezien het lopende onderzoek. Hij bleef wel werkzaam bij Birmingham City, dat de uitkomst wilde afwachten. Na de uitspraak maakte de Championship-club direct bekend dat Bignot uit zijn functie werd ontheven. “We veroordelen iedere vorm van homofobie en herhalen ons doel om elke vorm van discriminatie te elimineren. We bedanken Marcus voor zijn diensten aan de club."