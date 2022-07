Mohammed Nouri deelt reactie van zijn broertje bij ‘thuiskomst’ Bergwijn

Vrijdag, 8 juli 2022 om 09:24 • Tom Rofekamp • Laatste update: 09:29

Steven Bergwijn gaat vrijdag in het bijzijn van Mohammed Nouri zijn handtekening onder een vijfjarige verbintenis bij Ajax zetten. De oudere broer van Abdelhak Nouri is er op verzoek van Bergwijns familie bij, exact vijf jaar na de hartstilstand van zijn broertje. Mo onderhoudt al jarenlang goed contact met Bergwijn en was dan ook al ruim van tevoren op de hoogte van zijn overstap naar Ajax. Toen zijn broertje dat nieuws te horen kreeg, brak er een grote glimlach door op zijn gezicht.

Bergwijn kwam woensdag zonder problemen door de medische keuring en gaat volgens Mike Verweij voor een recordsom van 32,5 miljoen euro de overstap maken van Tottenham Hotspur. Mo Nouri was net als zijn broertje al vroeg op de hoogte van de transfer. "Abdelhak was superblij", deelt Mo met De Telegraaf. "Terwijl Stevie sprak en allerlei leuke dingen vertelde, verscheen er een grote glimlach op het gezicht van Appie.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Bergwijn en de jongste Nouri speelden jarenlang samen in de jeugdopleiding van Ajax, voordat eerstgenoemde naar PSV vertrok. "Appie zat daarmee en wilde niet dat Stevie wegging", blikt Mo terug. "Ze hadden een klik. Niet alleen op het veld, maar ook daarbuiten. Uiteindelijk denk ik dat het geen slechte keuze van Steven is geweest naar PSV te gaan, want iedereen ziet hoe ver hij is gekomen en hoe goed hij is geworden.” Bergwijn speelde 149 wedstrijden in het eerste elftal van de Eindhovenaren, voordat hij in januari 2020 voor 30 miljoen euro de overstap maakte naar Tottenham.

Na lange contractonderhandelingen met the Spurs werd 8 juli rood omcirkeld als de datum waarop Ajax de terugkeer van zijn verloren zoon officieel zou aankondigen. Exact vijf jaar geleden zakte Abdelhak Nouri ineen in het Oostenrijkse Zillertal, waarbij hij ernstige en blijvende hersenschade opliep. "Ik heb het er met Stevie en zijn zaakwaarnemers Fulco en Nathan van Kooperen, die ook mijn broertje begeleidden, over gehad of het verstandig is om het contract op die datum te tekenen", reageert Mo. "Maar in overleg met mijn familie wilden we het uiteindelijk graag op deze dag."

Mo probeert de dag juist te beschouwen als mogelijkheid op een eerbetoon aan zijn broertje. "Wat er met Appie is gebeurd, is niet alleen op 8 juli moeilijk, maar blijft altijd zwaar. We zorgen voor Appie en zijn blij dat hij bij ons is. Het gaat steeds wat beter met hem. Hij is stabiel. Dankzij Steven zal er ook weer veel aandacht zijn voor Abdelhak. Het zorgt ervoor dat hij in de herinnering van mensen voortleeft en nooit wordt vergeten. Ik kijk er echt naar uit en ben dankbaar dat Stevie wil dat ik de contractondertekening meemaak."