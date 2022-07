Boehly reist naar Barça voor ‘drie à vier namen’; twee Nederlanders genoemd

Vrijdag, 8 juli 2022 om 07:37 • Tom Rofekamp

De komst van Andreas Christensen naar Barcelona was enkel het startschot van het spelersgeschuif tussen de Catalaanse club en Chelsea. Todd Boehly, de kersverse eigenaar van the Blues, landde donderdag in Barcelona om het lot van 'drie à vier namen' te bespreken. De Spanjaarden mikken in ieder geval op de komst van Marcos Alonso en César Azpilicueta, die allebei nog een jaar onder contract staan in Londen. Daarnaast heerst het vermoeden dat er tevens over Frenkie de Jong werd gesproken, terwijl ook de naam van Sergiño Dest op tafel komt.

Volgens transfermarktexpert Fabrizio Romano ging het tussen Boehly en Barcelona sowieso over Azpilicueta, die voor twee jaar (met optie op een derde) kan tekenen bij de Spaanse grootmacht. De rechtsback annex centrale verdediger heeft al een persoonlijk akkoord met Barcelona, net als teamgenoot bij Chelsea Alonso. De Catalanen willen echter niet de hoofdprijs betalen voor het duo, gezien het feit dat zowel Azpilicueta als Alonso nog voor slechts één jaar vastligt in Engeland.

Chelsea owner Todd Boehly wanted to schedule meeting with Barcelona to know them in person and discuss of many topics. Barça ask for Marcos Alonso & Azpilicueta after personal terms agreed ???? #FCB



Barça don’t want to pay too high fee as both are out of contract next year. #CFC pic.twitter.com/tnZ41Ar5PE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2022

Donderdagmiddag liet Barcelona-watcher Gerard Romero weten dat Chelsea op zijn beurt uit is op het binnenhalen van De Jong. Toen Boehly arriveerde bij het restaurant waar hij de delegatie van Barcelona (bestaande uit president Joan Laporta, sportief directeur Mateu Alemany en technisch adviseur Jordi Cruijff) zou ontmoeten, wilde hij niet ingaan op de vraag of de komst van de Nederlander zou worden besproken. "We zijn hier om te gaan eten", glimlachte Boehly voor hij doorliep.

Onder meer Marca en Mundo Deportivo halen bovendien de naam van Dest aan. De rechtsback zou al langere tijd op het lijstje staan om de gelederen op Stamford Bridge te versterken Zaakwaarnemer Joes Blakborn liet begin juni echter nog aan Voetbalzone weten dat 'er niets aan de orde was' rondom zijn cliënt. Dest kwam afgelopen seizoen tot 31 wedstrijden over alle competities voor Barcelona, maar lijkt geen onomstotelijke basiskracht te zijn voor trainer Xavi. De voormalig Ajacied heeft nog een contract tot medio 2025 in Catalonië.