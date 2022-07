AZ lijkt te weten waar het aan toe is voor Conference League-voorrondes

Het heeft er alle schijn van dat AZ in de tweede voorronde van de Conference League FK Tuzla City treft. De Bosnische club won donderdag de eerste wedstrijd van voorronde één van SP Tre Penne met 0-2 en kan het karwei volgende week in eigen huis afmaken. AZ trapt de eigen Europese kwalificatiewedstrijden in principe af met een uitduel op 21 juli, terwijl een week later de return in het AFAS Stadion gepland staat. Als Tuzla City de tegenstander wordt, draait dit echter om.

Het ging lange tijd gelijk op in het duel tussen Tuzla City en de San Marinese club, tot de slotfase aanbrak. Salko Nargalic, vlak voor tijd ingevallen, legde Tre Penne met een dubbelslag in blessuretijd over de knie. Tuzla City, de nummer twee van afgelopen seizoen in de Bosnische Premijer Liga, kan Tre Penne volgende week in eigen huis de genadeklap geven.

Voordat AZ begint aan de eigen kwalificatieronde werkt de selectie van Pascal Jansen eerst nog twee oefenduels af. De Alkmaarders zijn momenteel op trainingskamp in Epe en nemen het zaterdag op tegen het Griekse Olympiacos. Exact een week later staat een krachtmeting met Westerlo op het programma. Het is nog maar de vraag of Jansen in de Conference League-voorrondes kan beschikken over Owen Wijndal. De aanvoerder van AZ lijkt onderweg naar Ajax, maar een bevestiging van de clubs bleef nog altijd uit. Wel kunnen Jens Odgaard, Mees de Wit en Mayckel Laydo hun officiële debuut voor de Alkmaarders gaan maken.

Omdat Tuzla City afgelopen seizoen tweede werd in de Bosnische competitie kwalificeerde het zich net als nummer drie Borac Banja Luka voor de tweede voorronde van de Conference League. Kampioen Zrinjski Mostar verdiende een plek in de eerste voorronde van de Champions League; geen enkele Bosnische club zal komend seizoen (aanvankelijk) uitkomen in de 'tussenliggende' Europa League. In San Marino ligt de situatie iets anders. De vier hoogst geëindigde clubs in de reguliere competitie belanden daarna in 'de tweede fase'. Uiteindelijk maakten La Fiorita en Tre Penne in de finale van dat minitoernooi uit wie er in de kwalificatierondes voor de Champions League en Conference League terecht zouden komen. Eerstgenoemde kwam daarbij als winnaar uit de bus.

Omdat Velez Mostar het nationale bekertoernooi in Bosnië won, kwalificeerde de club zich direct voor de tweede voorronde van de Conference League. Omdat het eigen stadion niet aan de eisen voor Europese wedstrijden voldoet, werkt de club zijn internationale duels af in het Stadion Grbavica, de thuishaven van FK Zeljeznicar Sarajevo. Datzelfde geldt voor Tuzla City. Mocht de Bosnische club dus als tegenstander van AZ uit de bus komen, draait de oorspronkelijke planning van thuis- en uitduels om.