PSV beschouwt Micky van de Ven als alternatief voor Marlon

Donderdag, 7 juli 2022 om 23:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:16

PSV bekijkt de mogelijkheden om Micky van de Ven in te lijven, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De 21-jarige verdediger van VfL Wolfsburg is door de Nederlandse topclub toegevoegd aan een shortlist met mogelijke defensieve aanwinsten, waar ook Marlon van Shakhtar Donetsk hoog op prijkt.

Van de Ven stond als speler van FC Volendam al in de concrete belangstelling van PSV, maar koos vorig jaar zomer voor een uitdaging in de Bundesliga. Wolfsburg telde, toen nog onder aanvoering van Mark van Bommel, 3,5 miljoen euro neer voor de 1,93 meter lange verdediger, die ook als linksback uit de voeten kan. Van de Ven kende een leerjaar bij Wolfsburg, dat slechts in vijf officiële duels een beroep op hem deed.

Wolfsburg gelooft volgens het Eindhovens Dagblad echter nog altijd in Van de Ven, die daarom absoluut niet weg mag. Voor PSV is het aantrekken van de Jong Oranje-international daarom een lastig haalbare kaart, terwijl ook de komst van Marlon vrijwel uitgesloten is. John de Jong zal zich dringend op nieuwe opties storten, omdat de seizoensouverture voor PSV al snel op het programma staat. De eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League vindt plaats op 19 of 20 juli.

Op dit moment kan Ruud van Nistelrooij centraal achterin niet beschikken over André Ramalho en Olivier Boscagli, die het vaste centrum vormden onder Roger Schmidt. Boscagli wordt door een zware knieblessure pas in 2023 terugverwacht, terwijl Ramalho pas over enkele weken hersteld zal zijn van een enkelblessure. Mauro Júnior, die inmiddels op beide backposities uit de voeten kan, is eveneens geblesseerd.