Henk Spaan: ‘Zo’n fout kost Ajax gewoon zeventig miljoen euro’

Donderdag, 7 juli 2022 om 22:56 • Wessel Antes • Laatste update: 23:12

Henk Spaan houdt dubbele gevoelens over aan de transfer van Steven Bergwijn naar Ajax. De journalist laat tegenover Ajax Showtime weten verheugd te zijn over de komst van Bergwijn naar Amsterdam, maar plaatst daar wel een duidelijke kanttekening bij. Spaan vindt dat Ajax in het verleden meerdere inschattingsfouten heeft gemaakt rondom de 24-jarige aanvaller, die volgens De Telegraaf voor een recordbedrag van 32,5 miljoen euro overkomt van Tottenham Hotspur.

Spaan vindt het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat Ajax Bergwijn als jeugdspeler heeft laten gaan. Hij legt de schuld in eerste instantie neer bij Orlando Trustfull, die de aanvaller onder zijn hoede had als jeugdtrainer bij Ajax. “Trustfull wilde zo’n grote, zware spits opstellen. Die konden ze dan vanaf de zijkanten aanspelen, maar daar offerde hij Bergwijn voor op. In technisch opzicht was dat een enorme blunder. Hij vervreemde één van de grootste talenten van de opleiding van Ajax”, aldus Spaan.

Spaan meldt verder dat Jan Olde Riekerink , toenmalig hoofd jeugdopleiding, later spijt heeft gekregen van het vertrek van Bergwijn. "Dat Stevie is weggestuurd, wat soms geschreven wordt, is totaal niet waar. Trustfull en Olde Riekerink waren veel te emotioneel en toen ze onverzoenlijk bleken, zei vader Bergwijn: ‘Oké, teken maar hier, dan zijn jullie van hem af.’ Toen hebben ze hem zonder slag of stoot laten lopen. Dat scheelde uiteindelijk wel een opleidingsvergoeding en de toekomst voor Ajax."

"Stel je nou eens voor dat dat niet was gebeurd. Dan had je eerst geld verdiend met de verkoop van Bergwijn,” aldus Spaan die verder gaat. “En dan had Ajax hem nu ook niet voor dertig miljoen moeten terugkopen. Zo’n fout kost gewoon zeventig miljoen euro. Zo moet je het wel bekijken, want Ajax is ook een opleidingsinstituut. Ajax moet spelers verkopen om rond te kunnen komen."

Toch ziet Spaan de transfer van Bergwijn ook nu nog als een goede investering. “Als hij goed speelt kan hij in het vervolg, over twee jaar, voor het dubbele weg. Op zich is de investering dan ook redelijk. Het is alleen jammer dat ze hem niet eerder hebben gekocht, want toen was hij goedkoper.” Hij waarschuwt de Ajax-supporters wel alvast “Bergwijn is 24. Het zou raar zijn als hij nu al denkt: Ajax is mijn eindstation. Ze hebben allemaal eerzucht en willen allemaal op het hoogste niveau voetballen. Twee jaar bij Ajax lijkt me goed.”