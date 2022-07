Ajax en PSV trekken aan kortste eind bij verhuur door City Football Group

Donderdag, 7 juli 2022 om 22:37 • Jeroen van Poppel

Vinícius Souza zal dit seizoen ondanks interesse van Ajax en PSV niet te bewonderen zijn in de Eredivisie. De 23-jarige middenvelder, die door de City Football Group is gestald bij Lommel SK, heeft gekozen voor een huurverblijf bij Espanyol, zo weet Cadena COPE en wordt bevestigd door Fabrizio Romano. Souza is al in Barcelona om zijn tijdelijke overgang af te ronden.

Medio juni meldde het Eindhovens Dagblad dat na PSV ook Ajax belangstelling had om Souza over te nemen van de City Group. De Braziliaanse balveroveraar maakte afgelopen seizoen op huurbasis voor KV Mechelen blijkbaar grote indruk op de verschillende scouts, want ook Club Brugge, Fenerbahçe en Celtic informeerden. Uiteindelijk trekt Espanyol, een club die door het regionale dagblad niet werd vermeld, dus aan het langste eind.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Souza's transferrechten zijn in beheer van de City Football Group, dat onder meer eigenaar is van Lommel. Het concern betaalde in 2020 2,5 miljoen euro voor de Braziliaan met het idee dat het toptalent ooit zou kunnen uitgroeien tot een basisspeler voor Manchester City. De City Group bracht Souza direct onder bij Lommel, dat de Zuid-Amerikaan weer doorverhuurde aan KV Mechelen. Bij die club speelde hij afgelopen seizoen 34 wedstrijden en scoorde uiteindelijk tweemaal.

Souza is een centrale middenvelder met een lengte van 1,87 meter, die afgelopen seizoen vooral als zogeheten nummer 6 voor zijn defensie speelde. De in Rio de Janeiro geboren balafpakker kwam niet uit voor de Braziliaanse nationale jeugdelftallen, laat staan de Seleção.