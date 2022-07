Malacia kiest voor rugnummer met mogelijke verwijzing naar Feyenoord

Donderdag, 7 juli 2022 om 21:52 • Wessel Antes • Laatste update: 22:17

Manchester United heeft via de clubwebsite nieuws naar buiten gebracht over de rugnummers van Tyrell Malacia en Bruno Fernandes. De van Feyenoord overgekomen linksback gaat in Manchester spelen met rugnummer 12. Fernandes ziet na het transfervrije vertrek van Juan Mata eindelijk zijn wens in vervulling gaan en gaat weer spelen met zijn favoriete rugnummer 8.

Malacia lijkt met deze keuze de supporters van Feyenoord een dienst te bewijzen. Het Legioen staat in Rotterdam bekend als de twaalfde man. Om die reden wordt rugnummer 12 al tijden niet meer gebruikt bij Feyenoord. Na zijn droomtransfer naar Manchester heeft de linkspoot juist wel voor dit rugnummer gekozen. De kans is sterk aanwezig dat dit een bewuste keuze is. Malacia sprak zijn liefde voor Het Legioen meermaals publiekelijk uit.

Dat deed Malacia bijvoorbeeld in zijn afscheidsinterview afgelopen dinsdag. In antwoord op de vraag wat hij het meest gaat missen aan Feyenoord was de linksback erg duidelijk. “Ik denk natuurlijk de thuiswedstrijden met de supporters. Ik denk dat ik dat het meeste ga missen, en de manier waarop hier altijd mijn naam werd gezongen. En de liefde die ik altijd heb gekregen van de fans en van de mensen van Feyenoord", aldus de dankbare Malacia.

In het verleden gaf de linksback in een interview met ELF Voetbal aan dat Marcelo een van zijn jeugdidolen is. De Braziliaanse linksback speelde bij Real Madrid jarenlang met rugnummer 12. Dit zou een andere reden van Malacia’s keuze kunnen zijn. Marcelo vertrok deze zomer na 545 officiële wedstrijden bij Real. De Braziliaan zit momenteel zonder club.

Ook het nieuwe rugnummer van Fernandes is dus bekend. De aanvallende middenvelder speelde bij Sporting Portugal al met nummer 8 op zijn rug en krijgt dat nu opnieuw achterop zijn shirt. Het nummer heeft een grote betekenis voor hem. Het is een eerbetoon aan zijn vader, die ook altijd met dat rugnummer speelde. Daarnaast is Fernandes geboren op 8 september 1994. Hij heeft het getal groot getatoeëerd op zijn rechter onderarm staan.