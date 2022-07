Marcão gaat met prachttransfer een van duurste Galatasaray-spelers worden

Donderdag, 7 juli 2022 om 21:32 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:10

Galatasaray neemt afscheid van Marcão, zo bevestigt Fabrizio Romano in navolging van zowel Turkse als Spaanse media. De Turkse topclub heeft de onderhandelingen met Sevilla over de verkoop van de 26-jarige verdediger afgerond. De precieze transfersom hangt af van eventueel behaalde bonussen, maar duidelijk is dat Marcão een van de duurste spelers van Galatasaray aller tijden zal worden.

Volgens de laatste berichtgeving in Turkije en Spanje deed Sevilla een voorstel van twaalf miljoen euro, terwijl Galatasaray inzette op een bedrag van vijftien miljoen euro voor zijn Braziliaanse verdediger. Romano voegt toe dat een akkoord bereikt is voor twaalf miljoen euro plus een bedrag van drie miljoen euro aan variabelen. Zenit Sint-Petersburg meldde zich de afgelopen dagen overigens met een beter voorstel dan Sevilla, maar Marcão wilde alleen naar de Spaanse club.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marcão zal daarmee niet de allerduurste speler van Galatasaray worden. Die eer blijft voor een bedrag van zestien miljoen euro toebehouden aan Badou Ndiaye, die in 2017 verkocht werd aan Stoke City. Op plek twee staat nu Bruma, die in hetzelfde jaar voor vijftien miljoen euro verkaste naar RB Leipzig. Deze zomer werd de Portugees-Guineese aanvaller door PSV verhuurd aan Fenerbahçe, dat een verplichte optie tot koop heeft.

Bij Sevilla moet Marcão de opvolger worden van zijn landgenoot Diego Carlos. Laatstgenoemde Braziliaan maakte onlangs een toptransfer naar Aston Villa, dat rond de dertig miljoen euro overmaakte naar Andalusië. Marcão is een schot in de roos gebleken voor Galatasaray, dat de mandekker in januari 2019 voor vier miljoen euro weghaalde bij het Portugese Chaves. Marcão was vanaf het begin basisspeler in Istanbul en staat op 140 officiële wedstrijden voor Cin Bom.