Feyenoord wil Lutsharel Geertruida belonen met nieuw contract

Donderdag, 7 juli 2022 om 20:16 • Wessel Antes • Laatste update: 20:21

Feyenoord is druk bezig met een contractverlenging voor Lutsharel Geertruida. De Rotterdamse club wil het contract van de verdediger met een seizoen verlengen. Dat meldt 1908.nl donderdagavond. Momenteel ligt Geertruida nog vast tot medio 2024.

Feyenoord ziet een contractverlenging van Geertruida als een van de topprioriteiten na het vertrek van Tyrell Malacia en Luis Sinisterra. Geertruida is een belangrijke verdediger voor Arne Slot omdat hij zowel op rechtsback als centraal achterin uit de voeten kan. Zijn naam valt steeds vaker als kandidaat voor Oranje. Feyenoord verwacht met de verkoop van Geertruida in de komende jaren wederom een financiële klapper te maken.

In het afgelopen seizoen kwam Geertruida terug van een zware blessure aan zijn knie. Marcus Pedersen deed het in de eerste wedstrijden uitstekend op zijn positie. Toch slaagde Geertruida erin om Pedersen uit de basis te spelen. Slot koos voor Geertruida vanwege zijn voetballende vermogen wanneer de ruimtes kleiner worden op het middenveld. Dit heeft Feyenoord in vele wedstrijden vooruit gebracht qua veldspel.

Geertruida speelde al 110 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van Feyenoord en scoorde daarin 12 keer. Daarnaast gaf hij drie assists. Feyenoord nam de verdediger in 2012 over vanuit de jeugdopleiding van Sparta Rotterdam. Als geboren Rotterdammer is Geertruida een van de publiekslievelingen in De Kuip. Geertruida is vijfvoudig jeugdinternational bij Jong Oranje, maar zou vanwege zijn roots ook voor Curaçao kunnen gaan spelen.