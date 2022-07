‘Erik ten Hag wil Brian Brobbey voor neus van Ajax wegkapen’

Donderdag, 7 juli 2022 om 20:12 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

De transfersoap rond Brian Brobbey krijgt mogelijk een uiterst verrassende wending. BILD meldt dat Erik ten Hag de twintigjarige spits van RB Leipzig naar Manchester United wil halen. Zoals bekend probeert Ajax al wekenlang om Brobbey definitief terug te krijgen van de Duitsers, maar vooralsnog lopen de onderhandelingen stuk op de vraagprijs. Leipzig verlangt volgens De Telegraaf 25 miljoen euro, terwijl Ajax tot 15 miljoen euro wil gaan. BILD stelt echter dat Leipzig 'minimaal 15 miljoen euro' vraagt.

Ten Hag heeft volgens de Duitse boulevardkrant al telefonisch contact gehad met Brobbey. De oefenmeester werkte bij Ajax zeer succesvol samen met de aanvaller, die vanaf januari op huurbasis in Amsterdam helemaal opleefde. Brobbey had bij Leipzig een half jaar nauwelijks minuten gemaakt, maar stond er terug in het shirt van Ajax vanaf de eerste minuut, en ving de afwezigheid van Sébastien Haller (vanwege Afrika Cup-verplichtingen) moeiteloos op.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De informatie van BILD over de vraagprijs van 'minimaal 15 miljoen euro' is opvallend, omdat De Telegraaf vorige week juist beweerde dat Ajax precies zover wil gaan. Voorlopig is de overgang van Brobbey, die dolgraag terug wil naar de Johan Cruijff ArenA, echter nog altijd niet beklonken. De Amsterdammers hebben dringend behoefte aan een nieuwe nummer 9, nu Haller voor minimaal 31 miljoen euro is verkocht aan Borussia Dortmund.

Brobbey meldde zich dinsdag met zichtbare tegenzin op het trainingsveld van RB Leipzig. De spits, die er geen geheim van maakt te willen terugkeren naar Ajax, is begonnen aan zijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. In een video van journalist Philipp Hinze van Sky Deutschland leek het erop dat Brobbey geen trek meer heeft in de trainingen bij Leipzig. Brobbey ligt tot medio 2025 vast in het oosten van Duitsland.