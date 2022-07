Xabi Alonso verschuilde bizarre blessure tijdens halve finale WK 2010

Donderdag, 7 juli 2022 om 19:00 • Wessel Antes

Xabi Alonso speelde de halve finale van het WK in 2010 tegen Duitsland (0-1) met een blessure waarvan de Spaanse bondscoach Vicente del Bosque niets af wist. Het verhaal wordt de afgelopen dagen breed uitgemeten in de Spaanse media. Alonso speelde tijdens het toernooi iedere wedstrijd vanaf het begin en wilde deze serie niet doorbreken. Uiteindelijk werd Spanje wereldkampioen ten koste van Oranje.

Alonso onthult dat hij op de wedstrijddag tegen Duitsland een enorm diepe snee op zijn knie heeft opgelopen tijdens het douchen. Een botsing met de douchecabine zorgde voor het springen van de glazen ruit. Al het glas viel dwars naar beneden en scheerde langs de knie van de Spaanse legende. Tien minuten later zou La Roja vertrekken naar het stadion.

"Bloed shockeert altijd, maar in dit geval schrok ik vooral van de brede snee over mijn gehele knie. De huid was volledig weg en het spierweefsel werd daardoor direct blootgesteld. Toch voelde ik fysiek geen pijn. Ik kon alleen maar denken aan die laatste twee wedstrijden. Die wilde ik per se spelen en juist daardoor raakte ik in paniek", aldus Alonso tegen het Spaanse AS.

Na het ongeluk belde Alonso direct teamdokter Juan Jose Garcia Cota op. Na een razendsnelle behandeling kon de middenvelder met het team mee naar het stadion. Op aandringen van Alonso werd de blessure geheim gehouden voor Del Bosque. Uiteindelijk speelde hij 93 minuten in de 1-0 overwinning tegen de Duitsers. Carles Puyol maakte de enige treffer. Vier dagen later speelde Alonso weer 87 minuten in de finale tegen Oranje (1-0 winst). In die wedstrijd ontving uitgerekend hij de beruchte karatetrap van Nigel de Jong.