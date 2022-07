Fortuna Sittard haalt na Yilmaz volgende veelbelovende Turkse versterking

Donderdag, 7 juli 2022 om 19:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:37

Dogan Erdogan maakt de overstap naar Fortuna Sittard, zo meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen. De 25-jarige middenvelder komt transfervrij over van Gaziantep FK, waar hij beschikte over een aflopend contract. De Turk heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis voor drie seizoenen en is de zesde Sittardse versterking, van wie zijn landgenoot Burak Yilmaz de bekendste is.

Fortuna voegt met Erdogan een typische verdedigende middenvelder toe, met een profiel dat erg interessant is voor een club in de onderste regionen van de Eredivisie. De balveroveraar was een vaste invaller in het Trabzonspor dat in het seizoen 2019/20 tweede werd in de Süper Lig en draaide bij LASK jarenlang mee in de top van de Oostenrijkse competitie. Ook kwam Erdogan zeven keer uit voor Jong Turkije, maar de sprong naar het eerste nationale elftal kon hij niet maken.

Desalniettemin is Sjoerd Ars in zijn nopjes met de transfervrije versterking. "Met Dogan halen we een ervaren voetballer in huis, die heeft meegedraaid bij topclubs in Oostenrijk en Turkije", aldus de technisch manager. "Je kunt hem typeren als een echte karaktervoetballer, een uitstekende toevoeging aan onze ploeg." Ook Erdogan kijkt uit naar de samenwerking. “Ik ben enorm blij om onderdeel uit te mogen maken van de Fortuna-familie,” steekt de aanwinst van wal. "Ik hoop dat we samen een prachtig seizoen gaan beleven. Ik kijk enorm uit naar het ontmoeten van de supporters."

Naast Yilmaz, die transfervrij overkwam van Lille OSC, komt Erdogan bij Fortuna Sittard ook in de ploeg bij Mickaël Tirpan, die een Belgisch-Turkse nationaliteit heeft. Fortuna legde deze zomer ook Ivo Pinto (Dinamo Zagreb), Rémy Vita (Bayern München), Ivor Pandur (gehuurd van Hellas Verona) en Vasilios Sourlis (gehuurd van Olympiakos) vast. Daartegenover staat het vertrek van onder meer Zian Flemming (Millwall) en Martin Angha (Al-Adalah).