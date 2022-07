Dessers biecht op: ‘Deur naar Feyenoord is niet helemaal dicht’

Donderdag, 7 juli 2022 om 17:53 • Wessel Antes • Laatste update: 17:57

Cyriel Dessers sluit een transfer naar Feyenoord nog niet definitief uit. Dat laat de spits weten in gesprek met Het Belang van Limburg. Dessers is deze week met KRC Genk op trainingskamp in Nederland. Tijdens het interview schuift hij zijn gevoelens voor Feyenoord niet onder stoelen of banken. In België heeft Dessers een contract tot medio 2024.

“Ik heb in Rotterdam een uitzonderlijk jaar beleefd. Het contact met Feyenoord is nog altijd heel goed. Ik spreek Arne Slot nog regelmatig. Die deur is dus niet helemaal dicht. Maar ik laat het rustig op mij afkomen.” Vorig jaar kwam de huurdeal met Feyenoord pas op de allerlaatste dag van de transferwindow rond. “Die dag heeft me een paar jaar van mijn leven gekost, denk ik. Hopelijk wordt me dat nu bespaard en weet ik nu vroeger waar ik aan toe ben, als er alsnog een transfer komt'', aldus de 27-jarige spits.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dessers ziet zijn terugkeer bij de Belgische club niet als een straf. “Ik zit hier in een fijne groep, bij een fijne club. Ook het contact met de staf is uitstekend. Ik voel mij dus op mijn gemak.” Woensdag won Genk een oefenduel van FC Utrecht (2-1). Daarin maakte Dessers nog geen minuten. Aanstaande zaterdag speelt de club tegen FC Volendam. In België start de competitie al over twee weken.

Daarom focust Dessers zich voor nu volledig op Genk. “Momenteel is mijn enige zorg fit blijven en me focussen op de eerste competitiewedstrijd tegen Club Brugge. De rest heb ik toch niet in de hand. Ik zie wel wat er komt. Ik ga rustig om met die situatie. Na acht jaar profvoetbal heb ik immers al van alles gezien en meegemaakt. Plannen kan je als voetballer eigenlijk nooit. Belangrijk is dat je je niet van de wijs laat brengen door die situatie.”