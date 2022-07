Suárez is nog steeds transfervrij op te halen: ‘De deal is afgeketst’

Donderdag, 7 juli 2022 om 16:49 • Guy Habets • Laatste update: 16:53

De toekomst van Luis Suárez ligt weer helemaal open. Lang leek de gerenommeerde spits op weg naar River Plate, maar tegenover de Uruguayaanse krant Ovación heeft hij te kennen gegeven dat die overgang toch niet doorgaat. "De transfer is afgeketst", liet Suárez optekenen.

Afgelopen seizoen speelde Suárez voor Atlético Madrid, maar daar liep zijn contract af. De Uruguayaan koos ervoor om zijn opties te verkennen en leek geruime tijd op weg naar River Plate, dat hem graag wilde hebben. De Argentijnen werden echter onlangs uit de Copa Libertadores gewipt en mede daardoor heeft El Pistolero besloten om niet naar River te gaan. "Ik heb er serieus over nagedacht", zo zei Suárez tegen Ovación. "Ik wilde eigenlijk in Europa blijven, maar River deed heel erg zijn best om me over te halen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De transfer ging alsnog niet door. De topschutter uit Salto wilde graag in de Copa Libertadores uitkomen en dat is na de uitschakeling van River tegen Vélez Sarsfield van afgelopen nacht niet meer mogelijk. Suárez gaf eerlijk toe dat dat voor hem de doorslag gaf. "De transfer gaat niet door, aangezien ze nu niet meer in de Copa zitten en ik wilde juist graag een Zuid-Amerikaanse beker winnen", zo liet hij optekenen. Dat betekent dat de toekomst van de Uruguayaan weer volledig open ligt en dat een Europese bestemming in de lijn der verwachtingen ligt. Juventus wordt bijvoorbeeld nog steeds met Suárez in verband gebracht.

Suárez verruilde Barcelona in de zomer van 2020 voor Atlético voor een bedrag van zeven miljoen euro. Met de Madrilenen legde de spits in het seizoen 2020/21 beslag op de Spaanse landstitel. Hij had daarin een groot aandeel, daar hij in 32 optredens liefst 21 keer tot scoren kwam. In de afgelopen voetbaljaargang is Suárez beduidend minder productief met 11 goals in 33 wedstrijden. Eerder speelde de doelpuntenmachine uit Salto ook voor Liverpool, Ajax, FC Groningen en Nacional.