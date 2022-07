‘Engelse promovendus geeft miljoenen uit en shopt bij Liverpool en Bayern’

Donderdag, 7 juli 2022 om 16:32 • Wessel Antes • Laatste update: 16:43

Neco Williams is de volgende versterking voor het bedrijvige Nottingham Forest. De promovendus gaf deze transferperiode al ruim veertig miljoen euro uit en daar komt nu dik twintig miljoen bovenop. The Athletic meldt donderdagmiddag dat Nottingham reeds akkoord is met Liverpool over de 21-jarige rechtsback. Williams mag vertrekken bij the Reds vanwege de komst van Calvin Ramsay van Aberdeen.

Williams is alweer de vijfde zomeraanwinst voor Nottingham. Hij speelde het afgelopen half jaar op huurbasis voor Fulham en kwam vijftien keer in actie voor de club. Daarin maakte hij twee doelpunten. Daarnaast gaf Williams twee assists. De 21-voudig international van Wales speelde 33 officiële wedstrijden voor Liverpool en staat te boek als een groot talent, maar liet in het afgelopen seizoen weten niet langer in de schaduw van Trent Alexander-Arnold te willen staan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens The Athletic staat de volgende aanwinst voor Forest ook alweer klaar. Nottingham zou geïnteresseerd zijn in Omar Richards. De 24-jarige Engelsman speelt momenteel voor Bayern München en zou zo’n tien miljoen euro moeten kosten. Dat is een bedrag dat Nottingham bereid is te betalen. De linksback speelde tot dusver zeventien wedstrijden in de hoofdmacht van Bayern.

Nottingham heeft zich na de promotie ten doel gesteld om een stabiele Premier League-club te worden. Op de transfermarkt wordt die missie in ieder geval nagestreefd. Onder de lat kan manager Steve Cooper dit seizoen kiezen voor Dean Henderson. De 25-jarige doelman wordt gehuurd van Manchester United. Henderson staat in Engeland bekend als een erg betrouwbare doelman, maar kreeg in Manchester nog niet echt de kans om zich te bewijzen.

Verder werd Taiwo Awoniyi aangetrokken. Union Berlin ontving twintig miljoen euro voor de Nigeriaanse spits, die in het afgelopen seizoen vijftien keer wist te scoren in 31 Bundesliga-wedstrijden. Voor de rechtsbackpositie werd Giulian Biancone voor tien miljoen euro opgehaald bij Troyes en afgelopen week werd centrale verdediger Moussa Niakhaté gepresenteerd. Dat leverde Mainz ook tien miljoen op.