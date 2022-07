Lewandowski-vuurtje wordt opgestookt: Barcelona flirt publiekelijk

Donderdag, 7 juli 2022 om 15:44 • Wessel Antes • Laatste update: 15:50

Voorzitter Joan Laporta kon het tijdens de presentatie van Andreas Christensen bij Barcelona niet laten om te reageren op vragen omtrent Robert Lewandowski. Journalisten vroegen zich af wat Laporta vindt van het wantrouwen dat Bayern München zou hebben over de betaling wanneer een transfer daadwerkelijk tot stand komt. Laporta reageerde lacherig.

“Ik geloof niet dat Bayern daar echt op die manier over denkt. Ik denk dat dit gewoon een roddel is, ontstaan uit een grapje. Dat verhaal kan niet vanuit Bayern zelf komen. Barcelona viert dit jaar het 125-jarige bestaan en niet veel clubs hebben een historie als wij’’, aldus Laporta tegen het Spaanse Mundo Deportivo. Daarmee lijkt hij te willen aangeven dat de betaling van Lewandowski geen probleem is voor de club.

Laporta sprak ook over de huidige situatie wat betreft de transfer. Daarbij gaf hij de Poolse superspits een compliment over zijn toewijding. “Iedereen weet dat wij een bod hebben uitgebracht op Lewandowski. Nu is het wachten op de reactie van Bayern. Wel wil ik Lewandowski publiekelijk bedanken voor zijn inzet om de transfer tot stand te brengen. Bayern is nu aan het evalueren over ons bod en zal waarschijnlijk snel met een reactie komen.”

Tot nu toe wist Barça alleen spelers op transfervrije basis naar Catalonië te halen. Naast Christensen (Chelsea) tekende Franck Kessié een meerjarig contract bij de club. De Ivoriaan komt over van AC Milan. Daartegenover staat het definitieve vertrek van meerdere spelers. Ousmane Dembélé en Dani Alves zijn beide transfervrij vertrokken. Philippe Coutinho is voor twintig miljoen naar Aston Villa, waar hij het afgelopen half jaar al op huurbasis speelde. Huurling Adama Traoré keert terug naar Wolverhampton Wanderers, terwijl de gehuurde Luuk de Jong door Sevilla alweer is verkocht aan PSV.