Beugelsdijk heeft opties in de Keuken Kampioen Divisie én Eredivisie

Donderdag, 7 juli 2022 om 14:37 • Guy Habets

Tom Beugelsdijk kan de stap naar de Keuken Kampioen Divisie gaan maken. Het Eindhovens Dagblad weet te melden dat Helmond Sport zich gemeld heeft bij de zaakwaarnemer van de centrale verdediger, maar dat de ambitieuze eerstedivisionist wel forse concurrentie heeft. Ook vanuit de Eredivisie is belangstelling getoond.

Beugelsdijk is transfervrij nadat zijn contract bij Sparta afliep en heeft de vrijheid om te gaan en staan waar hij wil. De Rotterdammers lieten namelijk al weten dat zij niet met de Haagse mandekker verder willen en dus kunnen geïnteresseerde clubs zich melden bij zijn vertegenwoordigers. Helmond Sport heeft dat al gedaan: de hyperambitieuze club uit de Keuken Kampioen Divisie wil dit seizoen de play-offs halen, heeft zich ten doel gesteld om over drie jaar te promoveren en denkt die stappen met Beugelsdijk te kunnen zetten.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De club haalde met Elmo Lieftink, Bram van Vlerken en Daniël Breedijk al drie spelers met de nodige ervaring binnen en Beugelsdijk zou de volgende in dat rijtje kunnen zijn. Het Eindhovens Dagblad meldt echter ook dat Helmond bij lange na niet de enige club is die belangstelling heeft. RKC Waalwijk zou ook al in gesprek zijn met de verdediger en Voetbal International schrijft dat 'meerdere clubs uit de Eredivisie' de mogelijkheden onderzoeken om Beugelsdijk vast te leggen.

Alle Nederlandse clubs met belangstelling weten wel al dat ze aan het begin van het seizoen hoe dan ook niet over de 31-jarige mandekker kunnen beschikken. Woensdag werd duidelijk dat Beugelsdijk een schorsing van vijf wedstrijden, waarvan twee voorwaardelijk, gekregen heeft voor het online gokken op wedstrijden in de Eredivisie. Er werd ook onderzoek gedaan naar vermeend matchfixing van de stopper, maar dat is niet bewezen.