Voormalig cultspits van NAC kan gigantisch bedrag op gaan leveren

Donderdag, 7 juli 2022 om 14:11 • Guy Habets

Umar Sadiq, voormalig spits van NAC Breda, kan een forse transferklapper gaan maken. De Nigeriaan is actief bij Almería en die club vraagt maar liefst dertig miljoen euro voor zijn aanvalsleider. Villarreal en Sevilla hebben volgens regionaal medium Estadio Deportivo interesse en twijfelen nog of ze de transfersom neer willen tellen.

Sadiq was de afgelopen jaren op schot bij Almería. Hij kwam tot 41 doelpunten in 81 officiële wedstrijden voor de club uit Andalusië en dat wekte de belangstelling van zowel Sevilla als Villarreal. Laatstgenoemde club ziet in de 25-jarige Nigeriaan een opvolger van Arnaut Danjuma, die begeerd wordt door West Ham United. Voor Sadiq, die in het seizoen 2017/18 een half jaar voor NAC speelde, zal dan wel de hoofdprijs betaald moeten worden. Almería wil dertig miljoen zien en is niet van plan om die prijs naar beneden bij te stellen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mede daardoor onderzoeken Villarreal en trainer Unai Emery ook andere mogelijkheden en is onder meer Edinson Cavani in beeld. Sadiq zal in ieder geval op het hoogste niveau uit gaan komen, omdat Almería is gepromoveerd. Dat betekent dat hij na zijn periode bij AS Roma, dat hem in 2016 wegplukte bij Spezia, weer een kans gaat krijgen om zich aan het grote publiek te laten zien. In de Italiaanse hoofdstad was dat lastig en dus werd hij meermaals verhuurd, onder meer aan NAC.

In Breda werd de Nigeriaanse aanvaller al snel een cultspeler, aangezien het publiek de nimmer aflatende inzet van Sadiq kon waarderen. Uiteindelijk wist hij in twaalf wedstrijden in de Eredivisie tot vijf doelpunten te komen. Na zijn periode in het Rat Verlegh Stadion kwam de spits ook nog uit voor Rangers, Perugia, Partizan Belgrado en dus voor Almería.