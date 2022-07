‘Salihamidzic boekt ’top secret‘ vlucht om transfer De Ligt te beklinken’

Donderdag, 7 juli 2022 om 13:40 • Tom Rofekamp

Het heeft er steeds meer schijn van dat Matthijs de Ligt vanaf komend seizoen de clubkleuren van Bayern München verdedigt. Daar Sport Bild dinsdag al melding maakte van een persoonlijk akkoord tussen de 22-jarige mandekker en der Rekordmeister, onthult BILD nu dat Hasan Salihamidzic in het geheim naar Turijn is gevlogen om de eventuele transfer met Juventus te bespreken. Naar verluidt geldt De Ligt als nummer één doelwit om de Beierse verdediging te versterken.

"Nu wordt het heet in het pokeren om Abwehr-Ass Matthijs de Ligt", schrijft BILD donderdag. Bayern is in hevige strijd verwikkeld met Chelsea om de handtekening van de 38-voudig Oranje-international. Hoewel de Engelsen ruimer zitten in de financiële middelen om zijn transfersom op te hoesten, lijkt De Ligt zelf voorkeur te geven aan een overstap naar Bayern. De voormalig Ajacied is al sinds zijn jeugdjaren fan van de Duitse recordkampioen en is onder de indruk van de plannen die door trainer Julian Nagelsmann en Salihamidzic zijn voorgehouden. Ook zou de aanwezigheid van Ryan Gravenberch als Noussair Mazraoui Bayern een streepje voor geven.

Algemeen directeur Oliver Kahn wilde de naam van De Ligt woensdag in een interview nog niet noemen Kicker, maar hintte wel op nieuwe defensieve impulsen. "We zijn tevreden over de kwaliteit van onze centrumverdedigers", begon de oud-doelman, "maar we kunnen zeker nog stappen maken op het gebied van leiderschap, verbale kwaliteiten en aanwezigheid." Bayern zag Niklas Süle deze zomer transfervrij naar Borussia Dortmund vertrekken en houdt centraal achterin daarom alleen nog Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou en Chris Richards als concrete opties over. Ook Benjamin Pavard en Josip Stanisic zouden op die positie uit de voeten kunnen.

Het was al langere tijd bekend dat Chelsea bovengemiddelde interesse heeft in De Ligt, maar BILD voegde zondag aan het rijtje concrete clubs ook de naam van Bayern toe. De Duitse sportkrant meldde dat Juventus minimaal tachtig miljoen euro wil zien voor zijn oogappel, een bedrag dat Sky Deutschland kan bevestigen. Bayern zou echter moeite hebben met het ophoesten van bedragen boven de zestig miljoen euro zonder dat het zelf eerst weet te verkopen. In dat kader is Chelsea in het voordeel.

De Ligt, die bij zijn huidige club Juventus nog tot medio 2024 vastligt, speelde sinds zijn komst 117 wedstrijden voor de Oude Dame. Bij Juventus werd de stopper aanvankelijk een centrale rol toegedicht in de toekomst van de club, gezien het feit dat Giorgio Chiellini deze zomer naar Amerika vertrok en ook Leonardo Bonucci al flink op leeftijd is. De Italiaanse grootmacht heeft zich echter neergelegd bij de vertrekwens van De Ligt.