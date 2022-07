Manchester United-fans zijn woest na tweet van Jurriën Timber

Donderdag, 7 juli 2022 om 13:04

Jurriën Timber is woensdag weer aangesloten bij de selectie van Ajax en heeft dat laten weten op zijn sociale kanalen. De verdediger deelde een foto van zichzelf bij het Amsterdamse logo en voegde daar de caption 'still here tho' aan toe, inclusief de drie Andreaskruizen die met Ajax en de hoofdstad worden geassocieerd. Dat leidt tot een storm aan reacties, voornamelijk van fans van Manchester United. Timber wordt al een tijdje gelinkt aan die club, maar het kwam nog niet van een transfer en dat lijkt de aanhang van the Mancunians de Ajacied kwalijk te nemen.

In de reacties valt namelijk te lezen dat Timber 'lafheid' verweten wordt, aangezien hij de uitdaging op Old Trafford niet aan zou durven gaan. Daarnaast vindt men het vreemd dat de verdediger geluisterd heeft naar bondscoach Louis van Gaal, die Timber adviseerde om zo veel mogelijk minuten te maken met het oog op het WK. Daarmee suggereerde Van Gaal dat bij Ajax blijven verstandiger zou zijn dan een transfer naar Manchester United. Eerder liet de keuzeheer van Oranje zich al ontvallen dat hij United een 'te commerciële club' vond. De fans van de Engelse grootmacht vinden dat Timber zich een voorbeeld moet nemen aan Tyrell Malacia, die de overstap wel waagde.