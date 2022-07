Ajax kan fluiten naar financiële meevaller door Italiaanse huurdeal

Donderdag, 7 juli 2022 om 09:52 • Guy Habets

Razvan Marin speelt het komende seizoen op huurbasis voor Empoli. De bij Ajax mislukte middenvelder blijft op die manier in de Serie A actief, want met Cagliari degradeerde de Roemeen vorig seizoen naar het tweede niveau. Door de huurdeal loopt Ajax echter wel geld mis.

Cagliari nam Marin in 2020 voor een bedrag van ongeveer tien miljoen euro over van de Amsterdammers. Toenmalig directeur voetbalzaken Marc Overmars bedong daarbij een doorverkooppercentage, maar die geldt alleen bij een definitieve transfer. Omdat Marin nu verhuurd wordt, heeft Ajax geen recht op geld. De regerend landskampioen kan wel nog aan de middenvelder verdienen, aangezien Empoli een optie tot koop heeft bedongen. Het is niet duidelijk welk bedrag is afgesproken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het zal Ajax tegenvallen dat de Roemeense spelmaker nu een huurtransfer naar Empoli maakt, de nummer veertien van het afgelopen Serie A-seizoen. Een jaar geleden stond Marin er nog een stuk beter op. Toen werd hij gelinkt aan clubs als AC Milan en Olympique Lyon. Er werd echter niet doorgepakt en na een teleurstellend seizoen bij Cagliari is de status van de middenvelder beduidend afgenomen. Op Transfermarkt wordt de waarde van de speler wel nog altijd op twaalf miljoen euro geschat.

Bij Ajax kon Marin de verwachtingen nooit waarmaken. Hij werd in 2019 opgepikt bij Standard Luik en moest op termijn de opvolger worden van Frenkie de Jong op het middenveld, maar na een paar wedstrijden als basisspeler had trainer Erik ten Hag genoeg gezien. De spelmaker uit Boekarest werd naar de reservebank verwezen en kwam daar eigenlijk ook niet meer vanaf. In totaal speelde Marin zeventien wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin scoren niet lukte.