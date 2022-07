Manchester United presenteert Eriksen: ‘Gesprek met Ten Hag bepalend’

Vrijdag, 15 juli 2022 om 16:02 • Rian Rosendaal • Laatste update: 16:13

Christian Eriksen mag zichzelf speler van Manchester United noemen. The Red Devils melden via de officiële kanalen dat de dertigjarige middenvelder na de goed verlopen medische keuring een driejarig contract heeft getekend op Old Trafford. Eriksen, die hoog op het lijstje van manager Erik ten Hag stond, is na Tyrell Malacia de tweede aanwinst van Manchester United voor komend seizoen. Hij komt transfervrij over naar de nummer zes in de Premier League van afgelopen seizoen.

De aanwezigheid van Ten Hag is cruciaal voor Eriksen. "Ik heb het werk van Erik bij Ajax gezien en ken het niveau van detail en voorbereiding waar hij en zijn staf elke dag aan werken", zegt hij op de clubsite. "Het is duidelijk dat hij een fantastische coach is. Nu ik met hem heb gesproken en meer heb geleerd over zijn visie en de manier waarop hij wil dat het team speelt, ben ik nog enthousiaster over de toekomst. Ik heb nog steeds grote ambities in het voetbal, er is enormv veel dat ik nog kan bereiken, en dit is de perfecte plek om mijn reis voort te zetten."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Eriksen had ook de mogelijkheid om zijn aflopende contract bij Brentford te verlengen, maar de Deense spelmaker kiest dus voor een nieuw avontuur bij Manchester United. De ervaren middenvelder streek afgelopen winter neer bij de club uit Londen en leek lange tijd de voorkeur te hebben voor een langer verblijf aldaar. Eriksen bereikte echter in een eerder stadium al een mondeling akkoord met Manchester United en nu is dus een handtekening gezet onder een verbintenis voor drie seizoenen.

Eriksen kwam afgelopen seizoen tot elf wedstrijden in de Premier League namens Brentford, waarvan tien als basisspeler. Daarin wist hij eenmaal te scoren en leverde hij vier assists. Na zijn hartstilstand op het EK mocht Eriksen niet meer in Italië spelen en werd zijn contract bij Internazionale ontbonden. Verschillende clubs toonden interesse, waarbij Brentford aan het langste eind trok. In West-Londen kwam Eriksen in een Deense enclave terecht. Naast manager Frank staan ook Jonas Lössl, Mads Bech Sørensen, Mathias Jørgensen, Mads Roerslev, Mathias Jensen en Christian Nørgaard er onder contract.

Tussen 2013 en 2020 speelde Eriksen voor Tottenham Hotspur, dat ook op de markt was voor zijn voormalig nummer tien, maar manager Antonio Conte heeft zijn middenveld inmiddels al ingevuld met Rodrigo Bentancur en Bissouma, die onlangs voor 29 miljoen overkwam van Brighton & Hove Albion. Eriksen speelde in totaal 226 Premier League-duels voor Tottenham, waarin hij goed was voor 51 doelpunten.