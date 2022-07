PSV kan dure miskoop eindelijk slijten en regelt terugkeer naar Brazilië

Donderdag, 7 juli 2022 om 09:21 • Guy Habets • Laatste update: 09:30

PSV heeft afscheid genomen van Luis Felipe, zo valt te lezen op de officiële kanalen. De 21-jarige verdediger verkast naar Cruzeiro in zijn geboorteland Brazilië en dat is vooral financieel gunstig voor PSV. Het forse salaris voor Felipe kan opnieuw geïnvesteerd worden en daarnaast is er een doorverkooppercentage bedongen.

Enkele weken geleden werd duidelijk dat PSV het liefst zou zien dat Felipe de deur achter zich dicht zou trekken in Eindhoven. Als niet EU-speler verdiende de mandekker namelijk een hoog salaris, terwijl hij geen uitzicht had op veel speeltijd in het eerste elftal. De Brabanders wilden zo graag van hem af dat zelfs een gratis vertrek tot de mogelijkheden behoorde, maar zo ver is het niet gekomen. Cruzeiro neemt Felipe nu over en betaalt volgens het Eindhovens Dagblad geen transfersom, maar zal wel een percentage van een eventuele volgende transfersom naar Eindhoven overmaken.

Het is niet duidelijk hoe hoog dat doorverkooppercentage is, maar PSV mag dus wel hopen op een toekomstige financiële meevaller. Daarmee zouden de kosten van zijn tweeënhalf jaar durende verblijf in Eindhoven nog enigszins gedekt kunnen worden. De Braziliaan kwam uiteindelijk tot één wedstrijd in het eerste van PSV en veertien wedstrijden namens het beloftenelftal in de Keuken Kampioen Divisie. In die duels kon hij de Brabanders niet overtuigen van zijn absolute meerwaarde.

Het geld dat in het salarishuis beschikbaar komt door het aanstaande vertrek van Felipe, zal PSV naar alle waarschijnlijkheid in een nieuwe speler gaan steken. Het Eindhovens Dagblad schreef eerder al dat na de komst van Walter Benítez, Boy Waterman, Ki-Jana Hoever, Xavi Simons, Luuk de Jong en Guus Til nog meer inkomende transfers verwacht mogen worden. Een naam die al langer rondzingt in Eindhoven is die van Savinho, maar de status van die deal is onduidelijk.