Van der Vaart: ‘Ik zou het geweldig vinden voor De Ligt, hij past daar perfect’

Donderdag, 7 juli 2022 om 07:24 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:30

Het wordt steeds meer duidelijk dat Matthijs de Ligt een serieuze optie is voor Bayern München. Bestuursvoorzitter Oliver Kahn is over het algemeen tevreden over de defensie van zijn club, maar een speler als De Ligt zou een hoop kunnen toevoegen aan der Rekordmeister. Naast Bayern is ook Chelsea in de markt voor de Oranje-international, die Juventus lijkt te gaan verlaten. De nieuwe eigenaar Todd Boehly wil met de komst van de centrumverdediger, die in Turijn vastligt tot medio 2025, een statement maken.

"We zijn tevreden over de kwaliteit van onze centrumverdedigers", laat Kahn weten in een interview met Kicker. Om er wel gelijk aan toe te voegen: "Maar we kunnen zeker nog stappen maken op het gebied van leiderschap, verbale kwaliteiten en aanwezigheid." Sport1 meldde dinsdag dat De Ligt reeds een mondeling akkoord heeft bereikt met Bayern na gesprekken met trainer Julian Nagelsmann en technisch directeur Hasan Salihamidzic. De mandekker is al sinds zijn jeugdjaren fan van Bayern en wil daarom graag voor de Duitse topclub uitkomen. Het is nu afwachten hoe de onderhandelingen tussen alle partijen verlopen en welk bedrag de Duitsers wensen neer te leggen voor de Oranje-international.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Matthijs de Ligt ‘moet Van Dijk-rol gaan vervullen’ bij Bayern

Lothar Matthäus hoopt dat de verdediger snel bij Bayern gaat tekenen. Lees artikel

Rafael van der Vaart ziet een eventuele overstap van De Ligt naar Bayern zeker wel zitten: "Het is een geweldig idee van Bayern en Salihamidzic moet daar echt de credits voor krijgen", zegt de analist in gesprek met Sport1. "Ik zou het geweldig vinden voor Matthijs en het zou voor hem ook de juiste stap zijn. Het is een geweldige speler. Hij is nog steeds jong (22, red.) en een verdediger van topklasse met voetballende kwaliteiten. En het is ook nog eens een goed mens. Matthijs zou perfect bij Bayern passen", aldus Van der Vaart.

BILD voegde zondag aan het rijtje concrete clubs ook de naam van Bayern toe. De Duitse sportkrant meldde dat Juventus minimaal tachtig miljoen euro wil zien voor De Ligt, een bedrag dat Sky Deutschland kon bevestigen. Bayern zou echter moeite hebben met het ophoesten van bedragen boven de zestig miljoen euro zonder dat het zelf eerst weet te verkopen. In dat kader is Chelsea in het voordeel.

De Ligt zelf zou echter liever naar Bayern verkassen. De regerend Duits landskampioen wilde de mandekker in 2019 al naar de Allianz Arena halen, maar De Ligt had destijds de voorkeur voor een overstap naar Juventus. Het feit dat de club al die tijd contact is blijven houden getuigt naar verluidt van de welwillendheid waar de stopper naar zoekt. Bovendien zijn zijn maatjes Mazraoui en Gravenberch - die hij kent van zijn tijd bij Ajax - een belangrijke factor.

Ondertussen kijkt Juventus naar een geschikte opvolger van De Ligt. Sky Italia weet te melden dat men dertig miljoen euro overheeft voor de verdediger van Napoli. Volgens Il Mattino liet Koulibaly echter vorige maand aan Juventus weten dat hij geen interesse heeft in een avontuur aldaar. De dertigjarige stopper vreest hetzelfde lot als Gonzalo Higuaín, die in 2016 voor negentig miljoen euro de overstap maakte van Napoli naar Juventus. Door de sterke rivaliteit tussen beide clubs is de Argentijnse spits sindsdien persona non grata in Napels.