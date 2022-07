‘Nieuwe competitie lonkt voor Dries Mertens; management reeds gespot’

Donderdag, 7 juli 2022 om 06:57 • Rian Rosendaal • Laatste update: 08:09

Dries Mertens is komend seizoen wellicht in het shirt van Olympique Marseille te bewonderen. Diverse Franse, Belgische en Italiaanse media melden namelijk dat de momenteel clubloze vleugelaanvaller hoog op het lijstje staat van voorzitter Pablo Longoria en dat er reeds contact is geweest tussen beide partijen. Mertens (35) kan in Marseille een contract voor een seizoen tekenen, met de optie op nog een jaar extra. Het jaarsalaris zou op 2,5 miljoen euro liggen. Hij speelde overigens nog niet eerder in de Ligue 1.

Volgens Het Nieuwsblad is het management van Mertens zelfs al gespot in Marseille. Het financiële plaatje zou wellicht een obstakel kunnen vormen tijdens de onderhandelingen. De routinier was bij Napoli, waar zijn contract op 30 juni officieel afliep, een van de grootverdieners. Wat voor Mertens wel aantrekkelijk is, is het feit dat Marseille zich opmaakt voor de groepsfase van de Champions League, waar hij met de Italiaanse club eerst nog de kwalificatiecyclus in moet.

De eerder al aan Royal Antwerp gelinkte Mertens lijkt na negen seizoenen trouwe dienst klaar voor een definitief vertrek bij Napoli. De Belgische aanvaller en de clubleiding lagen tijdens gesprekken over een nieuwe verbintenis te ver uit elkaar qua beoogd salaris. Volgens RAI is Mertens de onderhandelingen begonnen met een duidelijk idee over wat hij wil verdienen. De 35-jarige aanvaller wil per seizoen vier miljoen euro, plus bonussen. Daarnaast aast hij op een contract voor twee jaar.

Aurelio de Laurentiis, de voorzitter van de club uit Napels, heeft slecht 1,8 miljoen euro plus bonussen voorgelegd aan de aanvaller, ongeveer de helft van wat hij vorig seizoen verdiende. Het verschil tussen het aanbod van De Laurentiis en dat van Mertens lijkt dan ook te groot om op te lossen. Hij speelde in totaal 397 wedstrijden voor i Partenopei. Mertens maakte in die wedstrijden 148 doelpunten. Daarmee is hij de speler met de meeste goals voor Napoli ooit, gevolgd door clublegendes Lorenzo Insigne en Marek Hamsik (allebei 121) en Diego Maradona (114).