Sarina Wiegman leidt Engeland op volgepakt Old Trafford naar openingszege EK

Woensdag, 6 juli 2022 om 23:20 • Laatste update: 23:27

Engeland heeft de eerste groepswedstrijd van het EK voor vrouwen gewonnen. Op Old Trafford was de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman met 1-0 te sterk voor Oostenrijk. Beth Mead maakte in het volgepakte stadion de enige treffer van de wedstrijd. Er waren 68.871 toeschouwers aanwezig in het stadion waar Manchester United zijn thuisduels speelt. Nooit eerder trok een wedstrijd op een EK voor vrouwen dusdanig veel bezoekers.

Na zeventien minuten spelen opende Mead de score. De aanvaller controleerde een boogbal van Fran Kirby op de borst en schoot via de onderkant lat binnen. De doellijntechnologie moest geraadpleegd worden, daar het leer niet overduidelijk achter de doellijn belandde. Uiteindelijk bleek het doelpunt zuiver. Oostenrijk kwam nog dichtbij met een scherpe voorzet, maar de bal werd net voor spits Nicole Billa weggekopt door de Engelse defensie.

Oostenrijk begon met bravoure aan de tweede helft, al wist men niet direct gevaar te stichten. Hoewel Engeland het grootste gedeelte de controle over de wedstrijd had, konden the Lionesses niet voorkomen dat de spanning nog opliep in de slotfase. Een hard schot van de Oostenrijkse Barbara Dunst werd uit de verre hoek getikt door keepster Mary Earps. Ook in de laatste minuut moest de sluitpost een schot vanaf de rand van het strafschopgebied keren, maar de drie punten werden uiteindelijk over de streep getrokken.

Beide landen hervatten het toernooi op maandag 11 juli. Dan speelt Oostenrijk tegen Noord-Ierland en neemt Engeland het op tegen Noorwegen. De Oranje Leeuwinnen spelen zaterdagavond de voor hen eerste wedstrijd van het toernooi. Daarin is Zweden de tegenstander. Daarnaast deelt Oranje poule C met Zwitserland en Portugal, die het eerder die avond tegen elkaar opnemen.