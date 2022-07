Orkun Kökçü verlaat trainingskamp Feyenoord; Slot roept direct vervanger op

Woensdag, 6 juli 2022 om 22:08 • Mart van Mourik

Orkun Kökçü heeft het trainingskamp van Feyenoord vroegtijdig verlaten, zo meldt Feyenoord via de officiële kanalen. De middenvelder is ziek en kan de voorbereiding op het nieuwe seizoen in Oostenrijk niet meer voortzetten. Arne Slot schakelt direct en haalt de achttienjarige Dermane Karim bij de groep.

Feyenoord laat op de eigen website weten dat Kökçü te ziek is om nog in actie te kunnen komen in Oostenrijk. Daarmee moet hij diverse trainingen laten schieten en zal hij ook niet van de partij zijn in het oefenduel met RB Salzburg. Journalist Mikos Gouka benadrukt via Twitter overigens dat de afwezigheid van de Turks international niet gerelateerd is aan eventuele gesprekken over een transfer. Vervanger Karim staat te boek als een groot talent en maakte afgelopen seizoen al zijn debuut in de hoofdmacht van Feyenoord.

De strijd om de handtekening van Kökçü lijkt in ieder geval te zijn losgebarsten. Transfermarktexpert Fabrizio Romano bracht onlangs naar buiten dat er serieuze belangstelling zou zijn van West Ham United. De jonge Feyenoorder is recentelijk ook genoemd bij Arsenal, Leeds United, Sevilla, AS Roma en RB Leipzig. Feyenoord wil er alles aan doen om de spelmaker in Rotterdam te houden en wil daarom zijn contract verlengen. Kökçü ligt nu tot medio 2025 vast, maar als het aan de clubleiding ligt wordt die verbintenis verlengd tot 2026. De middenvelder kan daarbij bijna een verdubbeling van zijn bruto salaris tegemoet zien.

Kökçü benadrukte afgelopen maandag tegenover ESPN dat een extra jaar bij Feyenoord wat hem betreft zeker een mogelijkheid is. "Ik voel me goed hier. Ik heb een goede band met de trainers en de spelers en ik heb ook gezien dat ik me hier goed heb ontwikkeld afgelopen seizoen. Het is zeker niet zo in mijn hoofd dat ik weg moet. Ik heb nog een contract tot 2025 en toen ik dat contract tekende, wist ik ook dat er in die vijf jaar van alles mogelijk was."