Geschorste Tom Beugelsdijk krijgt ook slecht nieuws van Sparta Rotterdam

Woensdag, 6 juli 2022 om 21:00

Tom Beugelsdijk krijgt geen nieuw contract bij Sparta Rotterdam, laat technisch directeur Gerard Nijkamp woensdag weten aan RTV Rijnmond. De verbintenis tussen club en speler liep op 1 juli 2022 af en wordt niet verlengd. De 31-jarige verdediger kwam eerder op de dag in opspraak, daar de KNVB hem een schorsing van drie wedstrijden oplegde vanwege het gokken op onder meer Eredivisie-wedstrijden. Nijkamp benadrukt dat het besluit over het beëindigen van de samenwerking losstaat van de opgelegde straf.

Beugelsdijk werd door de KNVB schuldig bevonden aan het overtreden van het gokreglement in het profvoetbal. Zijn straf heeft echter niets te maken met de beslissing om de samenwerking te stoppen. “We hebben twee posities achterin dubbel bezet, hij zal ergens anders zijn toekomst moeten zoeken”, vertelt Nijkamp voorafgaand aan de oefenwedstrijd tegen Steeds Hooger. Op de positie van Beugelsdijk beschikt Sparta momenteel over Bart Vriends, Adil Auassar en aanwinsten Omar Rekik (gehuurd van Arsenal) en Mike Eerdhuijzen (transfervrij).

De geboren Hagenaar mag tijdens de voorbereiding wel meetrainen met de Rotterdamse ploeg. "Dat vind ik Sparta-waardig, om hem dat aan te bieden”, zegt Nijkamp, die niet te veel kwijt wilde over de straf van Beugelsdijk. “We hebben allemaal een mening, maar dat laat ik maar. Hij zal wel balen dat hij toch gestraft is, maar blijft nu niet in onzekerheid”, besluit de technisch directeur.

Hij verliet in 2014 ‘zijn’ ADO Den Haag transfervrij om bij FSV Frankfurt te voetballen. Een jaar later keerde de verdediger kosteloos terug naar zijn geboortestad. Voor het seizoen 2020/21 nam Sparta Beugelsdijk transfervrij over van ADO. Op Het Kasteel speelde hij 58 wedstrijden, waarin hij tweemaal scoorde en twaalf keer een gele kaart kreeg. Voor anderhalf seizoen was hij behoorlijk onomstreden in het hart van de Rotterdamse defensie, maar na een zegeloze reeks werden vanaf afgelopen maart andere keuzes gemaakt.