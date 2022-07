Chelsea is dicht bij eerste toptransfer sinds overname Todd Boehly

Woensdag, 6 juli 2022 om 20:23 • Mart van Mourik

Raheem Sterling is dicht bij een overstap naar Chelsea, zo maakt transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdagavond bekend. De aanvaller van Manchester City heeft een persoonlijk akkoord bereikt met the Blues over een meerjarig contract en hoeft alleen nog te wachten op een overeenstemming tussen de clubs. Volgens Romano wordt Sterling een van de best betaalde spelers bij Chelsea.

De Londenaren zijn al enkele weken in gesprek met City over een deal en lijken een akkoord te bereiken over een totale transfersom van circa 52 miljoen euro. Sterling werd zelf enkele weken geleden al overtuigd door de plannen van manager Thomas Tuchel. Daarnaast zou het een wens zijn van de 27-jarige vleugelspits om terug te keren naar zijn geboortestad. Bij Chelsea wordt Sterling een van de best betaalde spelers, al is het vooralsnog onbekend welke persoonlijke voorwaarden er exact op tafel liggen.

Raheem Sterling accepted Chelsea as future destination weeks ago after direct talk with Tuchel - and personal terms fully agreed, he’ll be among best paid players. ???? #CFC



Chelsea and City, set to agree final fee around £45m and then it will be completed. pic.twitter.com/he08wImBKH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 6, 2022

Met de verkoop van Sterling compenseert Manchester City een deel van de kosten van het aantrekken van Erling Braut Haaland. De Noorse spits heeft een contract getekend tot medio 2027 en kwam voor een slordige zestig miljoen euro over van Borussia Dortmund. Eerder werd ook al bekend dat Gabriel Jesus door de komst van Haaland naar Manchester eieren voor zijn geld koos en in de hoop op meer speeltijd vertrok naar Arsenal. De verkoop van Jesus levert the Citizens een bedrag van minimaal 52,5 miljoen euro op, terwijl Sterling dus naar verwachting vertrekt voor 52 miljoen euro.

Als de clubs inderdaad tot een overeenstemming komen, dan wordt Chelsea de derde werkgever in de Premier League voor Sterling. De vleugelspits doorliep het grootste deel van de jeugdopleiding van Queens Park Rangers, waarna hij in 2012 bij de hoofdmacht van Liverpool terechtkwam. Na een driejarig avontuur bij the Reds werd Sterling in de zomer van 2015 voor een bedrag van circa 64 miljoen overgenomen door City. Namens laatstgenoemde club kwam hij in totaal tot 339 officiële optredens waarin 131 keer trefzeker was.