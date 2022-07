Eredivisie-clubs vechten om huurdeal viervoudig international van Oranje

Woensdag, 6 juli 2022 om 18:49 • Wessel Antes • Laatste update: 19:21

Volgens het Algemeen Dagblad mag Terence Kongolo op huurbasis vertrekken bij Fulham. De 28-jarige verdediger zou in de belangstelling staan van Feyenoord, Vitesse en FC Utrecht. Kongolo kwam de afgelopen jaren weinig in actie vanwege blessureleed. Een terugkeer naar de Eredivisie moet de linkspoot van meer wedstrijdritme voorzien. In Engeland ligt Kongolo nog vast tot medio 2024.

Het gepromoveerde Fulham zou de in Zwitserland geboren Nederlander al gemeld hebben dat hij niet nodig is in het komende seizoen. Kongolo staat sinds oktober 2020 onder contract bij de Londenaren. De club betaalde destijds ruim vier miljoen euro aan Huddersfield voor zijn diensten. Een schijntje vergeleken met de twintig miljoen die Huddersfield in 2018 aan AS Monaco betaalde.

#Feyenoord heeft geen belangstelling in Terence Kongolo. Geen wedstrijdritme. — 1908.nl (@1908nl) July 6, 2022

In totaal speelde Kongolo slechts vier officiële duels in de hoofdmacht van Fulham. In het afgelopen seizoen kwam de verdediger slechts tot zes wedstrijden voor het beloftenelftal in de Premier League 2. Kongolo had de afgelopen seizoenen last van blessures aan zijn knie, enkel, achillespees, voet en meerdere spieren. Fulham wil de centrale verdediger annex linksback graag verhuren, al is een verkoop ook bespreekbaar. Naast opties uit Nederland zou er ook interesse vanuit Turkije zijn.

1908.nl laat in tegenstelling tot het Algemeen Dagblad weten dat Feyenoord geen interesse heeft in Kongolo. Het gebrek aan wedstrijdritme zou daarvan de reden zijn. Feyenoord is nog wel op zoek naar een linksback na het vertrek van Tyrell Malacia naar Manchester United. Maandag werd bekend dat Ian Maatsen niet langer wil wachten op de Rotterdammers. Hij zou de club afgebeld hebben en de strijd aan gaan bij Chelsea.