Atlético Madrid meldt komst van transfervrije Belg met ‘hoop ervaring’

Woensdag, 6 juli 2022 om 17:50 • Wessel Antes • Laatste update: 17:59

Axel Witsel heeft zijn contract bij Atlético Madrid ondertekend. De Belg heeft zijn handtekening gezet onder een contract van een seizoen. De transfer hing al enige tijd in de lucht aangezien Witsel van een transfervrije status genoot en daarnaast gecharmeerd is van de speelwijze van Diego Simeone. Woensdagmiddag heeft de Madrileense club de overgang bevestigd.

Witsel is de eerste echte versterking voor Simeone dit seizoen. Atlético nam deze zomer al wel afscheid van verschillende spelers met ervaring. Zo vertrokken Héctor Herrera (Houston Dynamo) en Sime Vrsaljko (Olympiakos) transfervrij. Ook Luis Suarez is inmiddels transfervrij vertrokken bij de club. Het is nog niet bekend waar de Uruguayaanse goaltjesdief aan de slag zal gaan. De Argentijnse grootmacht River Plate wordt veelvuldig genoemd.

???? ¡@axelwitsel28 es nuevo jugador rojiblanco! ??? ?? El internacional belga ha firmado con nuestro club por una temporada. ?? ¡#BienvenidoWitsel! ?? ? https://t.co/jAIy2FOSHg pic.twitter.com/uaTKhdyi5K — Atlético de Madrid (@Atleti) July 6, 2022

Atlético laat op de clubwebsite weten erg tevreden te zijn over de komst van Witsel en licht vooral zijn ervaring uit. “Op deze manier verzekeren wij ons van een speler met gigantisch veel ervaring. Gedurende zijn carrière heeft Witsel meer dan 600 wedstrijden gespeeld voor verschillende clubs, waarvan 77 in de Champions League en 42 in de Europa League. Daarnaast nam hij deel aan vier grote eindtoernooien met zijn land België.''

Witsel is vanwege zijn inzetbaarheid op het middenveld en eventueel in de verdediging een ideale aanwinst voor Simeone. De 124-voudig Belgisch international kwam de afgelopen vier seizoenen tot 144 optredens voor Borussia Dortmund, dat hem in 2018 voor twintig miljoen euro ophaalde uit China. In de twee jaar daarvoor had Witsel een uitzonderlijk salaris opgestreken bij TJ Quanjian. Het wordt voor de controleur zijn zesde profclub, nadat hij eerder ook Zenit Sint-Petersburg, Benfica en Standard Luik diende.