Twee nieuwe gegadigden azen op overbodige Feyenoord-spits

Woensdag, 6 juli 2022 om 16:35 • Wessel Antes • Laatste update: 16:59

Boavista en Brentford zijn zeer geïnteresseerd in de bij Feyenoord overbodige Róbert Bozeník. Dat meldt het doorgaans betrouwbare 1908.nl woensdagmiddag. Eerder werd bekend dat de 22-jarige spits in de belangstelling staat van Hamburger SV, Hertha BSC, Sparta Praag, Slavia Praag en Ferencváros. Bozeník ligt in Rotterdam nog vast tot medio 2024.

Er is dus genoeg belangstelling voor de Slowaaks international. Volgens 1908.nl heeft Bozeník alleen interesse in een permanente transfer. Boavista schijnt een stuk concreter te zijn dan Brentford, aangezien spits Petar Musa voor vijf miljoen euro naar Benfica vertrokken is. De salariseisen van Bozeník kunnen nog wel een struikelblok vormen, maar de onderhandelingen met Feyenoord zouden toch al in de beginnende fase zijn.

Bozeník begon zijn profcarrière bij MSK Zilina, waar hij zich met 19 doelpunten in 58 officiële wedstrijden in de kijker wist te spelen van Feyenoord. De club betaalde in januari 2020 zo’n vier miljoen voor de spits. In Rotterdam kon Bozeník echter nooit overtuigen. In anderhalf seizoen noteerde hij 4 doelpunten in 28 officiële wedstrijden namens Feyenoord, waarna werd besloten om hem tijdelijk bij Fortuna Düsseldorf te stallen. In 21 officiële wedstrijden voor Düsseldorf scoorde hij slechts 2 keer. Bozeník moest het vaak doen met een rol als invaller.

In de spitspositie heeft Feyenoord na het vertrek van Bryan Linssen (Urawa Reds) en Cyriel Dessers (Terug naar KRC Genk) kunnen toeslaan met de transfervrije komst van Danilo Pereira van Ajax. Hij is momenteel de eerste keus voor Arne Slot. Daarna kan Slot een beroep doen op Bozeník en de van NAC Breda teruggekeerde Naoufal Bannis. Feyenoord hoopt de komende weken nog zeven spelers aan te trekken en wil zich ook in de voorhoede nog flink versterken. De naam van Wilfried Gnonto van FC Zürich zingt al weken rond in Rotterdam.