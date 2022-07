Tweede transferoptie voor Memphis Depay dient zich aan

Woensdag, 6 juli 2022 om 16:05 • Guy Habets

Olympique Marseille hoopt Memphis Depay los te kunnen weken bij Barcelona. Dat schrijft het Catalaanse SPORT. De international van Oranje, die eerder ook al kennis nam van de belangstelling van Tottenham Hotspur, heeft er daarmee een transferoptie bij. Zelf zou Memphis het liefst bij Barça blijven.

Barcelona en trainer Xavi twijfelen over Memphis en of hij een toekomst heeft in Camp Nou. Dat is ook Marseille ter ore gekomen: de Fransen spelen komend seizoen in de Champions League en willen beslagen ten ijs komen. Met de aanvalsleider van Oranje denkt OM een stuk beter voorbereid te zijn. Het contract van Memphis in Catalonië loopt nog een jaar door en dus heeft Pablo Longoria, de voorzitter van Marseille, al contact opgenomen om te onderhandelen over een transfersom. Het is niet duidelijk aan welk bedrag de Blaugranas denken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Marseille zou niet de eerste Franse club zijn voor Memphis, aangezien hij tussen januari 2017 en de zomer van 2021 al voor Olympique Lyon speelde. Tottenham Hotspur zal echter hopen dat het niet van een rentree in de Franse Ligue 1 komt, aangezien zij ook bovengemiddelde interesse in de diensten van de Nederlander hebben. Zelf heeft Memphis aangegeven dat hij niet open staat voor een vertrek bij Barcelona en dat hij graag voor zijn kans wil gaan. Of dat ook zal gebeuren, moet nog blijken.

De geboren Moordrechter kwam vorig jaar zomer transfervrij over van Lyon en was onder Ronald Koeman onbetwist basisspeler. Na het ontslag van de Nederlandse oefenmeester, de entree van Xavi, enkele blessures én een reeks aanvallende versterkingen werd de rol van Memphis echter steeds bescheidener. De 80-voudig Oranje-international (42 goals) moest het nog vooral doen met invalbeurten, maar kon aan het eind van het seizoen wel behoorlijke cijfers overleggen met 13 treffers in 37 wedstrijden over alle competities.