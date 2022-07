Boca-spits groeit uit tot enorme schlemiel na dramatisch genomen strafschop

Woensdag, 6 juli 2022 om 15:41 • Jordi Tomasowa

Darío Benedetto zal vannacht waarschijnlijk niet goed hebben geslapen. Mede door zijn twee missers vanaf de strafschopstip vloog Boca Juniors dinsdagnacht uit de Copa Libertadores tegen Corinthians. De Braziliaanse topclub stak na afloop vervolgens de draak met de 32-spits, die schlemiel van Boca werd.

Benedetto kreeg na 32 minuten de uitgelezen kans om Boca vanaf elf meter op voorsprong te schieten, nadat Raul Gustavo voor een overtreding op de bon werd geslingerd door scheidsrechter Andrés Matonte. De spits schoot zijn strafschop echter op de paal, waarna Corinthians de bal weg kon werken. De Zuid-Amerikaanse ploegen wisten het net tijdens de reguliere speeltijd en ook na verlenging niet te vinden, waardoor een strafschoppenserie nodig was om een winnaar aan te wijzen.

En hij sliep die nacht geen minuut... ???? pic.twitter.com/3aEvgbWD1L — ESPN NL (@ESPNnl) July 6, 2022

Boca leidde de strafschoppenreeks met 3-2 toen Benedetto opnieuw voor een strafschop aan mocht leggen. De vijfvoudig international werd de schlemiel van de avond, want ditmaal schoot hij zijn penalty huizenhoog over. Corinthians won de strafschoppenreeks uiteindelijk met 6-5 en treedt hierdoor in de kwartfinale van de Copa Libertadores aan tegen Deportes Tolima of Flamengo. Corinthians strooide na afloop nog wat zout in de wonden van Benedetto door een afbeelding van een seizoenkaart van de Braziliaanse topclub met daarop de foto en naam van de spits op Twitter te plaatsen.