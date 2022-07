Kökçü schrok van verrassende transfer: ‘Dacht dat ze zich vergist hadden’

Woensdag, 6 juli 2022 om 14:42 • Guy Habets

Orkun Kökçü werd, net als de rest van voetbalminnend Nederland, verrast door de transfer van Burak Yilmaz naar Fortuna Sittard. Dat vertelt hij aan ESPN. De middenvelder van Feyenoord kent Yilmaz van de Turkse ploeg en had niet gedacht dat hij naar Limburg zou verkassen. "Ik schrok er ook van."

Mede dankzij de contacten van Isitan Gün, de eigenaar van Fortuna, slaagde de Eredivisionist er tegen alle verwachtingen in om Burak Yilmaz vast te leggen. De 36-jarige spits zal de komende jaren op en naast de Sittardse velden te bewonderen zijn en dat kwam ook Kökçü ter ore. "Ik schrok ook van zijn komst", grinnikt hij. "Ik hoorde al bij het Turkse elftal dat er wat speelde, maar ik zei dat ze zich vast vergist hadden. 'Jullie bedoelen een andere club, misschien in België', zei ik. Het is wel mooi. Een grote naam die misschien wel een boost aan de Eredivisie geeft."

Yilmaz en Kökçü speelden samen in het Turkse elftal, waarvoor de spits 31 doelpunten maakte. Meer zullen het er niet gaan worden, omdat hij na de mislukte kwalificatie voor het WK bedankte als international. Kökçü, die tot dusverre zestien interlands speelde en daarin tot één treffer kwam, zal de komende jaren normaal gesproken wel bij de Turkse nationale ploeg te bewonderen zijn. Over zijn clubtoekomst bestaan nog de nodige twijfels, aangezien Leicester City zich onlangs bij het rijtje met geïnteresseerde clubs voegde. De spelmaker liet zelf weten dat hij verwacht komend seizoen nog bij Feyenoord te spelen.

"Ik voel me goed hier", liet de middenvelder onlangs nog optekenen. "Ik heb een goede band met de trainers en de spelers en ik heb ook gezien dat ik me hier goed heb ontwikkeld afgelopen seizoen. Het is zeker niet zo in mijn hoofd dat ik weg moet. Ik heb nog een contract tot 2025 en toen ik dat contract tekende, wist ik ook dat er in die vijf jaar van alles mogelijk was." Kökçü speelde afgelopen seizoen 32 wedstrijden in de competitie voor Feyenoord, waarin hij belangrijk was met 7 goals en 9 assists. Ook had de creatieveling een groot aandeel in het behalen van de Conference League-finale met de Rotterdammers. In het Europese toernooi speelde Kökçü twaalf wedstrijden, waarbij zijn naam twee keer op het scorebord verscheen.