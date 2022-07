Woensdag, 6 Juli 2022

Man United start onderhandelingen met vervanger Ronaldo

Tottenham Hotspur is dicht bij het aantrekken van Djed Spence. Na weken van onderhandelingen naderen the Spurs en Middlesbrough een akkoord over de rechtsback voor 17,5 miljoen euro. (The Telegraph)

Leeds United heeft een bod van €35 miljoen uitgebracht op Charles De Ketelaere. De aanvaller van Club Brugge heeft echter zijn zinnen gezet op een transfer naar AC Milan, nadat hij een goed gesprek heeft gevoerd met technisch directeur Paolo Maldini. (Het Laatste Nieuws)

Manchester United is de onderhandelingen met Paulo Dybala gestart over zijn mogelijke transfervrije komst. The Red Devils zijn naarstig op zoek naar aanvallende versterkingen, zeker nu Cristiano Ronaldo zijn vertrekwens heeft uitgesproken. (Sky Sports Italia)

Toronto FC maakt vorderingen in de gesprekken om Federico Bernardeschi te contracteren. Deal is nog niet helemaal rond, maar de verwachting is dat de Italiaanse vleugelaanvaller transfervrij overkomt van Juventus. (Fabrizio Romano)

Chelsea bereidt een bod voor op Matheus Nunes. The Blues hebben vijftig miljoen euro over voor de middenvelder van Sporting Portugal, die ook in de nadrukkelijke belangstelling van Wolverhampton Wanderers staat. (A Bola)