Barcelona komt met glashelder statement over toekomst van Frenkie

Woensdag, 6 juli 2022 om 14:03 • Guy Habets

Barcelona is niet van plan om zomaar mee te werken aan een vertrek van Frenkie de Jong. Manchester United wordt genoemd als mogelijke nieuwe bestemming van de spelmaker, maar clubpresident Joan Laporta heeft aangegeven dat De Jong alleen verkocht wordt als het echt nodig is.

De geruchten over een transfer van De Jong naar Man United gaan al geruime tijd rond, maar op een persconferentie heeft Laporta afgerekend met die verhalen. "Hij is op dit moment speler van Barcelona en als we het niet nodig hebben, zullen we hem niet gaan verkopen", tekenen verschillende media woensdag op uit de mond van de voorzitter. "Wij willen hem ook niet verkopen. Het is ons bekend dat hij aanbiedingen heeft van andere clubs, maar op dit moment zullen we hem niet gaan verkopen."

Mocht de nood alsnog hoog zijn, dan kan de de voormalig Ajacied op Old Trafford herenigd worden met Erik ten Hag. Het is echter ook nog maar de vraag of De Jong trek heeft in een stap naar de Engelse Premier League, aangezien hij te kennen zou hebben gegeven dat hij het liefst bij Barcelona wil blijven. Man United is bereid om een bedrag van meer dan zestig miljoen euro neer te tellen en de beleidsbepalers van The Mancunians gaven onlangs al aan dat ze alles in het werk stellen om de Nederlander binnen te halen.

Een vertrek van De Jong bij Barcelona is volgens Laporta dan wel niet gewenst, maar zou dus wel de nodige financiële mogelijkheden opleveren. Met Robert Lewandowski hoopt de Catalaanse club een aanvalsleider van formaat binnen te halen en een verkoop van De Jong zou dat een stuk makkelijker kunnen maken. Maandag rondde Barça de komst van Franck Kessié en Andreas Christensen al af en bij die inkomende transfers zal het waarschijnlijk niet gaan blijven.